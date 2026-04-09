4 Tanda Mengejutkan Seseorang Diam-Diam Senang Melihat Anda Menderita: Hal Ini Sering Tak Disadari!



JawaPos.com - Tidak semua orang di sekitar Anda benar-benar menginginkan kesuksesan Anda.



Di balik senyuman, dukungan, dan kata-kata manis, bisa saja tersembunyi niat yang berlawanan.



Fenomena ini sering kali luput dari perhatian karena pelakunya pandai menyembunyikan sikap asli mereka.



Tanpa disadari, ada individu yang justru merasa puas saat melihat Anda menghadapi kesulitan.



Jika dicermati, ada beberapa tanda yang dapat membantu Anda mengenali apakah seseorang diam-diam menikmati perjuangan dan kegagalan Anda.



Berikut empat tanda orang tidak suka melihat Anda sukses dan bahagia, sebagaimana dilansir dari yourtango.



1. Tidak Pernah Mau Meminta Maaf



Salah satu tanda paling mencolok adalah keengganan untuk meminta maaf. Ketika melakukan kesalahan, mereka cenderung mengabaikannya atau bahkan menyalahkan Anda. Sikap ini menunjukkan bahwa ego mereka jauh lebih penting daripada menjaga hubungan yang sehat.



2. Merusak Rasa Percaya Diri Anda



Individu seperti ini seringkali menjatuhkan kepercayaan diri orang lain demi merasa lebih unggul.



Kritik yang dilontarkan bukan bersifat membangun, melainkan melemahkan.



Mereka biasanya muncul saat Anda sedang terpuruk, namun justru menjauh ketika Anda sedang berada di puncak keberhasilan.



3. Terlihat Simpatik, tapi Diam-Diam Menikmati Kesulitan Anda



Secara lahiriah, mereka mungkin tampak peduli dan penuh empati. Namun, dibalik itu, ada kepuasan tersendiri ketika melihat Anda mengalami masalah.



Dalam beberapa kasus, mereka bahkan memberikan saran yang justru memperburuk situasi Anda.



4. Tidak Memiliki Empati



Kurangnya empati menjadi indikator kuat lainnya. Mereka tidak benar-benar memahami atau peduli terhadap perasaan Anda, bahkan di saat Anda membutuhkan dukungan.



Kondisi ini tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga berpotensi berdampak negatif pada kesehatan mental Anda.