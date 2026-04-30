3 Alasan Mengapa Banyak Orang Sukses Selalu Bangkit dari Kegagalan dan Memilih Jalan Hidup Sulit

JawaPos.com – Beberapa dari kita mungkin pernah bertanya-tanya kenapa orang-orang sukses selalu bercerita tentang kegagalan dan kesulitan hidup di masa lalu.

Itu bukan tanpa alasan, karena orang-orang yang benar-benar mencapai kesuksesan selalu berjuang dengan penuh keberanian.

Ini bukan berarti mereka ceroboh, tapi mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang datang meskipun beresiko.

Dan ketika mereka merasa takut, mereka justru mampu menghadapi ketakutan itu dengan mempersiapkan diri untuk belajar dari kegagalan.

Ini karena mereka sadar, hidup selalu dipenuhi dengan pilihan sulit, dan ketika mereka tidak bertindak cepat, kesempatan akan hilang.

Oleh karena itu, mereka tidak pernah berhenti mencoba karena satu kegagalan tidak menentukan masa depan hidup mereka.

Dilansir dari Your Tango, ada tiga alasan mengapa banyak orang sukses selalu berani gagal dan memilih jalan yang sulit dalam hidup.

Mereka tidak menjalani hidup hanya dengan mengikuti arus, tapi mereka berani memilih jalan hidup yang beresiko namun mendorong mereka pada kemajuan.

1. Keluar dari Zona Nyaman untuk Mencapai Kebebasan