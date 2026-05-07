Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 7 Mei 2026 | 21.52 WIB

4 Zodiak yang Berani Mengakui Kegagalannya dalam Urusan Asmara, Sudah Senior dalam Masalah Percintaan

Ilustrsi sosok senior/freepik

JawaPos.com - Empat zodiak berikut tidak pernah galau soal kegagalannya di dalam kehidupan asmara.

Meskipun berkali-kali patah hati, mereka selalu bisa meregenerasi diri untuk bisa pulih dari luka tanpa meninggalkan dendam yang tersisa.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini tidak pernah malu mengakui kegagalannya dalam urusan asmara, bahkan kini menjadi coach masalah cinta yang paling handal. 

Cancer adalah tipe zodiak yang memilih menanggung rasa sakit terdalam. Cancer lebih memilih untuk menyembunyikan luka secara pribadi. Mereka juga tidak mencari belas kasihan atau balas dendam.

Hidup anda bukan tontonan untuk hiburan orang lain, dan anda tetap menghormati hubungan itu dengan menjaga privasi, bahkan disaat semuanya telah berakhir. 

Libra mengetahui bahwa cinta adalah bagian alami dari kehidupan. Setiap kali memasuki hubungan, anda melakukannya dengan sadar bahwa putus bisa saja menjadi akhir.

Anda tahu bahwa putus cinta tidak menghapus perasaan, kenangan, dan juga hubungan itu sendiri. Anda paling mungkin mengakhiri hubungan secara baik dan tetap bisa berkomunikasi dengan mantan secara dewasa.

Anda mencintai semua hal berbau romansa. Anda merasakan semuanya dengan sangat dalam. Anda juga tidak malu dengan hubungan yang gagal karena setiap perpisahan adalah kesempatan untuk kembali merasakan serunya awal yang baru.

Anda tidak pernah menganggap kegagalan hubungan asmara adalah akhir dari segalanya.

Anda menemukan inspirasi dari patah hati. Fokus anda adalah merasakan emosi dari pengalaman pribadi.  Intuisi pisces membuat mereka mampu memahami emosi sendiri secara tuntas, tanpa meninggalkan dendam yang tersisa.

Editor: Hanny Suwindari
