Jika Anda Melakukan 9 Perilaku Ini dalam Percakapan, Orang Mungkin Akan Menganggap Anda Lebih Disukai daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

JawaPos.com -Banyak orang merasa canggung saat berbicara dengan orang lain. Ada kekhawatiran umum: “Apakah aku terdengar aneh?”, “Apakah mereka menyukaiku?”, atau bahkan “Apakah aku membosankan?”. Menariknya, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kita sering meremehkan seberapa besar orang lain sebenarnya menyukai kita.
Fenomena ini dikenal sebagai liking gap—kesenjangan antara bagaimana kita menilai diri sendiri dan bagaimana orang lain menilai kita. Dalam banyak kasus, kita terlihat lebih menyenangkan, hangat, dan menarik daripada yang kita bayangkan.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat beberapa perilaku sederhana dalam percakapan yang tanpa sadar membuat orang lain merasa nyaman dan menyukai Anda. Jika Anda sering melakukannya, kemungkinan besar Anda sudah memberikan kesan positif tanpa menyadarinya.
Berikut 9 perilaku tersebut:
1. Anda Benar-Benar Mendengarkan
Bukan sekadar diam saat orang lain berbicara, tetapi benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian.
Anda:
Mengangguk
Memberi respons singkat seperti “oh ya?” atau “menarik”
Tidak langsung memotong pembicaraan
Menurut psikologi, didengarkan adalah salah satu kebutuhan emosional paling dasar manusia. Ketika Anda memberikan perhatian penuh, orang lain secara otomatis merasa dihargai—dan itu meningkatkan rasa suka terhadap Anda.
2. Anda Mengajukan Pertanyaan Tulus
Orang yang disukai bukanlah yang paling banyak bicara, melainkan yang membuat orang lain merasa menarik.
Jika Anda sering bertanya seperti:
“Gimana pengalaman kamu di sana?”
“Apa yang paling kamu suka dari itu?”
Itu menunjukkan ketertarikan yang tulus. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengajukan pertanyaan lanjutan dianggap lebih hangat dan lebih menyenangkan untuk diajak bicara.
3. Anda Tersenyum Secara Alami
Senyuman kecil—bukan yang dipaksakan—punya dampak besar.
Senyum:
Membuat Anda terlihat lebih ramah
Mengurangi ketegangan dalam percakapan
Menular secara emosional
Orang mungkin tidak sadar secara langsung, tapi mereka akan merasa lebih nyaman di sekitar Anda.
4. Anda Memberi Ruang Orang Lain untuk Bicara
Jika Anda tidak mendominasi percakapan, itu nilai plus besar.
Banyak orang takut terlihat membosankan, lalu justru terlalu banyak bicara. Padahal, memberi ruang:
Membuat percakapan terasa seimbang
Membuat orang lain merasa penting
Hasilnya? Mereka akan lebih menyukai Anda.
5. Anda Menunjukkan Empati
Saat seseorang berbagi cerita—terutama yang emosional—dan Anda merespons dengan empati seperti:
“Itu pasti berat ya”
“Aku bisa bayangin rasanya”
Anda menciptakan koneksi emosional. Psikologi menunjukkan bahwa empati adalah fondasi utama hubungan yang kuat.
6. Anda Tidak Terlalu Menghakimi
Orang cenderung menyukai mereka yang terasa “aman”.
Jika Anda:
Tidak cepat mengkritik
Tidak meremehkan pendapat orang lain
Bisa menerima perbedaan
Maka orang akan merasa nyaman membuka diri. Ini membuat Anda tampak lebih dewasa dan menyenangkan.
7. Anda Bisa Menertawakan Hal Kecil
Humor ringan, bahkan yang sederhana, bisa membuat suasana jauh lebih santai.
Anda tidak harus jadi lucu seperti komedian. Cukup:
Menertawakan hal kecil
Tidak terlalu serius sepanjang waktu
Ini memberi kesan bahwa Anda mudah diajak bergaul.
8. Anda Mengingat Hal-Hal Kecil
Misalnya:
Mengingat nama seseorang
Mengingat cerita yang pernah mereka bagikan
Hal kecil seperti ini memiliki dampak besar. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli, bukan sekadar basa-basi.
Dan orang sangat menghargai itu.
9. Anda Menjadi Diri Sendiri (Tanpa Terlalu Berusaha Terlihat Keren)
Ironisnya, semakin keras seseorang berusaha terlihat menarik, semakin terasa tidak alami.
Sebaliknya, orang yang:
Santai
Tidak terlalu memaksakan diri
Jujur dalam berbicara
Justru lebih disukai.
Keaslian (authenticity) adalah salah satu kualitas paling menarik menurut psikologi sosial.
Kesimpulan
Jika Anda melakukan beberapa—atau bahkan semua—perilaku di atas, kemungkinan besar Anda sudah:
Terlihat ramah
Menyenangkan
Mudah diajak bicara
Masalahnya bukan pada bagaimana orang lain melihat Anda, tetapi bagaimana Anda menilai diri sendiri.
Sering kali, kita terlalu keras pada diri sendiri dan mengabaikan sinyal positif dari orang lain.
Jadi lain kali Anda selesai berbicara dengan seseorang dan mulai berpikir, “Kayaknya aku aneh deh tadi…”, ingat ini:
