Resep Kue Perut Ayam, Jajanan Jadul yang Manis dan Gurih Tanpa Ayam

JawaPos.com - Indonesia memiliki beragam jajanan tradisional dengan nama yang unik, salah satunya kue perut ayam.

Meski namanya mengandung kata ayam, jajanan ini sama sekali tidak menggunakan daging ayam sebagai bahan pembuatannya.

Kue perut ayam justru dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, dan santan yang menghasilkan rasa manis gurih dengan tekstur lembut.

Resep kue perut ayam ini dibagikan oleh Vania Wijaya melalui akun Instagram @_vaniawijaya. Bahan-bahannya cukup sederhana dan mudah ditemukan di rumah.

Penggunaan santan memberikan cita rasa gurih, sedangkan ragi membantu proses fermentasi adonan agar teksturnya lebih mengembang.

Kue perut ayam dikenal dengan bentuknya yang khas, menyerupai gulungan atau lilitan adonan. Untuk membuatnya, adonan perlu dicampur hingga rata dan didiamkan agar ragi bekerja. Setelah itu, adonan digoreng hingga matang dan berwarna kecokelatan.

Perpaduan rasa manis dari gula dan gurihnya santan membuat jajanan ini cocok dinikmati sebagai teman minum teh atau kopi. Kue perut ayam paling nikmat disantap selagi hangat ketika bagian luarnya terasa sedikit renyah dan bagian dalamnya tetap lembut.

Bahan

200 gram tepung terigu

75 gram gula pasir

3 gram ragi

1/2 sendok teh vanila

1 butir telur

60 gram santan instan

50 ml air

Bahan tambahan:

1/2 sendok teh baking powder

1 sendok teh garam

1 sendok makan air

Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan wadah, lalu campurkan tepung terigu, gula pasir, ragi, dan vanila. Aduk hingga seluruh bahan kering tercampur rata.

2. Masukkan telur, santan instan, dan 50 ml air secara bertahap. Aduk hingga membentuk adonan yang halus dan tidak menggumpal.

3. Tutup wadah menggunakan kain bersih atau plastik penutup. Diamkan adonan hingga mengembang agar ragi bekerja dengan baik. Lama fermentasi dapat disesuaikan dengan suhu ruangan.

4. Setelah adonan mengembang, campurkan baking powder, garam, dan 1 sendok makan air. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur rata.

5. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga atau piping bag agar lebih mudah dibentuk.

6. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang cenderung kecil. Semprotkan adonan secara melingkar atau menyerupai lilitan langsung ke dalam minyak panas.

7. Goreng kue hingga mengembang dan berwarna kuning kecokelatan. Balik secara perlahan agar kedua sisinya matang merata.

8. Angkat kue perut ayam, lalu tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.

9. Sajikan selagi hangat agar teksturnya tetap lembut dan rasanya semakin nikmat.

Kue perut ayam bisa menjadi pilihan camilan rumahan bagi kamu yang ingin bernostalgia dengan jajanan tradisional. Bahan pembuatannya sederhana, tetapi perpaduan tepung, telur, dan santan menghasilkan cita rasa yang khas.