Resep Leopard Tiramisu, Dessert Biskuit Creamy dengan Motif Leopard yang Unik

Potret leopard tiramisu tanpa oven yang bisa jadi ide jualan. (Sumber: instagram.com/@kristanto_pd)



JawaPos.com - Tiramisu dikenal sebagai dessert dengan perpaduan rasa kopi, krim lembut, dan taburan cokelat yang khas. Selain disajikan dengan tampilan klasik, hidangan ini juga bisa dikreasikan menjadi lebih menarik, salah satunya leopard tiramisu yang memiliki motif menyerupai corak kulit macan tutul.



Resep leopard tiramisu dibagikan oleh akun Instagram @kristanto_pd. Dessert ini menggunakan whipping cream bubuk, keju spread, kopi, dan biskuit sebagai bahan utamanya. Keunikan tampilannya berasal dari perpaduan warna krim dengan cokelat bubuk dan bubuk charcoal yang membentuk pola leopard di permukaan dessert.



Cara membuatnya cukup praktis karena tidak membutuhkan oven. Kamu hanya perlu menyiapkan krim, merendam biskuit dengan kopi, lalu menyusun keduanya secara berlapis. Setelah itu, dessert didinginkan agar teksturnya lebih kokoh dan rasa setiap lapisannya menyatu. Menu ini cocok disajikan sebagai camilan manis saat berkumpul bersama keluarga atau sebagai hidangan penutup setelah makan.



Bahan

1 bungkus whipping cream bubuk

200 ml air es

1 bungkus keju spread

2 kopi sachet

150 ml air panas

2 bungkus biskuit

Cokelat bubuk secukupnya

Bubuk charcoal secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan wadah bersih, lalu masukkan whipping cream bubuk dan air es. Kocok menggunakan mixer hingga krim mengembang, kental, dan membentuk tekstur yang lembut. Gunakan air yang benar-benar dingin agar whipping cream lebih mudah mengembang.

2. Tambahkan keju spread ke dalam whipping cream yang sudah mengembang. Kocok kembali dengan kecepatan rendah atau aduk menggunakan spatula hingga kedua bahan tercampur rata. Pastikan tidak ada gumpalan keju agar krim memiliki tekstur halus dan mudah diratakan saat disusun.

3. Siapkan kopi dengan melarutkan dua sachet kopi ke dalam 150 ml air panas. Aduk hingga kopi larut sempurna, kemudian biarkan hingga suhunya turun. Kopi sebaiknya tidak digunakan saat masih panas agar biskuit tidak terlalu cepat lembek ketika dicelupkan.

4. Siapkan wadah atau loyang untuk menyusun tiramisu. Celupkan biskuit ke dalam larutan kopi secara singkat, lalu susun di dasar wadah hingga membentuk satu lapisan. Hindari merendam biskuit terlalu lama karena teksturnya bisa mudah hancur.

5. Ratakan sebagian campuran whipping cream dan keju spread di atas lapisan biskuit. Susun kembali biskuit yang sudah dicelupkan ke dalam kopi, kemudian tutup dengan lapisan krim. Ulangi proses tersebut hingga bahan habis, dengan memastikan lapisan paling atas berupa krim agar mudah dihias.

6. Untuk membuat motif leopard, siapkan sedikit krim dalam wadah terpisah. Campurkan sebagian krim dengan cokelat bubuk hingga menghasilkan warna cokelat, kemudian buat campuran lain dengan bubuk charcoal untuk mendapatkan warna yang lebih gelap. Tambahkan bubuk sedikit demi sedikit agar warna dan tekstur krim tetap mudah diatur.

7. Masukkan krim berwarna ke dalam plastik segitiga atau gunakan sendok kecil untuk membentuk pola di permukaan tiramisu. Buat beberapa lingkaran atau bercak cokelat, lalu tambahkan garis atau titik berwarna gelap di sekelilingnya agar menyerupai motif leopard. Susun pola secara acak supaya tampilannya terlihat lebih alami.

8. Setelah motif selesai dibuat, tutup wadah dan simpan tiramisu di dalam kulkas selama beberapa jam hingga krim lebih kokoh dan biskuit menyerap rasa kopi. Sajikan dalam keadaan dingin agar tekstur creamy dan perpaduan rasa kopinya lebih nikmat.



Leopard tiramisu bisa menjadi pilihan dessert untuk kamu yang ingin menyajikan hidangan manis dengan tampilan berbeda. Tekstur krim yang lembut berpadu dengan biskuit beraroma kopi, sementara cokelat bubuk memberikan sentuhan rasa yang khas. Motif leopard di bagian atas juga membuat hidangan ini terlihat menarik tanpa memerlukan teknik dekorasi yang rumit.



Agar hasilnya maksimal, pastikan whipping cream dikocok hingga mengembang sebelum dicampur dengan keju spread. Saat menyusun biskuit, cukup celupkan sebentar ke dalam kopi supaya teksturnya tetap terjaga. Jangan lupa menyimpan tiramisu di kulkas sebelum disajikan agar lapisannya lebih menyatu dan mudah dipotong. Dengan bahan sederhana dan tanpa proses pemanggangan, dessert ini bisa menjadi ide camilan rumahan yang menarik untuk dicoba.