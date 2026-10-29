Tak Perlu ke Rumah Makan Padang, Ini Resep Ikan Gulai yang Lezat dengan Bumbu Meresap

JawaPos.com -- Masakan Padang dikenal memiliki cita rasa yang kaya akan rempah dan bumbu yang menggugah selera makan. Salah satu hidangan yang banyak digemari adalah ikan gulai.

Perlu diketahui bahwa hidangan ini merupakan olahan ikan yang dimasak dengan santan dan aneka rempah. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan kuah gulai yang gurih serta memiliki aroma rempah yang khas.

Hidangan ikan gulai ini biasanya disajikan dengan nasi putih hangat sebagai menu makan siang maupun makan malam. Untuk menikmati hidangan ini masyarakat tidak harus selalu berkunjung ke rumah makan Padang, ikan gulai bisa kamu buat sendiri di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Jumat (23/10), berikut ini merupakan resep untuk membuat ikan gulai ala rumah makan Padang yang lezat.

Bahan-bahan untuk membuat ikan gulai:

Bahan untuk marinasi:

· 1 - 1½ kg ikan tenggiri

· 1 sdt garam

· ¼ sdt merica