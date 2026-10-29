Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.59 WIB

Bikin Tambah Nasi! Resep Sambal Ikan Kembung yang Nikmat dan Mudah Dibuat di Rumah

Resep Sambal Ikan Kembung yang Mudah Dibuat di Rumah./YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Sambal Ikan Kembung yang Mudah Dibuat di Rumah./YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Ikan kembung menjadi salah satu jenis ikan yang banyak digemari oleh orang. Hal ini karena ikan kembung mudah diolah menjadi berbagai hidangan yang lezat.

Salah satu olahan ikan kembung yang dapat kamu coba yaitu sambal ikan kembung. Perpaduan ikan kembung yang gurih dengan dengan sambal bercita rasa pedas, manis, dan sedikit asam membuat hidangan ini cocok disantap bersama dengan nasi putih hangat.

Tak hanya menggugah selera, sambal ikan kembung ini juga bisa menjadi menu sederhana untuk keluarga.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuat sambal ikan kembung sendiri di rumah, kamu dapat mengikuti resep sambal ikan kembung yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Jumat (23/10).

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat sambal ikan kembung yang bikin tambah nasi.

Bahan-bahan untuk membuat sambal ikan kembung:

·       200 gram ikan kembung banjar

·       1 sdt garam

·       1 sdm minyak

Bahan untuk membuat sambal

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Oreo Tangyuan, Dessert Kenyal Isi Oreo dengan Kuah Susu Creamy - Image
Kuliner

Resep Oreo Tangyuan, Dessert Kenyal Isi Oreo dengan Kuah Susu Creamy

Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.17 WIB

Resep Ayam Rica-Rica Kemangi, Pedasnya Lebih Ramah dengan Bumbu Sederhana - Image
Kuliner

Resep Ayam Rica-Rica Kemangi, Pedasnya Lebih Ramah dengan Bumbu Sederhana

Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.10 WIB

Resep Terong Lapis Ayam yang Gurih dan Lezat, Praktis Banget! - Image
Kuliner

Resep Terong Lapis Ayam yang Gurih dan Lezat, Praktis Banget!

Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.11 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore