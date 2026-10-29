Bikin Tambah Nasi! Resep Sambal Ikan Kembung yang Nikmat dan Mudah Dibuat di Rumah

Resep Sambal Ikan Kembung yang Mudah Dibuat di Rumah./YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Ikan kembung menjadi salah satu jenis ikan yang banyak digemari oleh orang. Hal ini karena ikan kembung mudah diolah menjadi berbagai hidangan yang lezat.
Salah satu olahan ikan kembung yang dapat kamu coba yaitu sambal ikan kembung. Perpaduan ikan kembung yang gurih dengan dengan sambal bercita rasa pedas, manis, dan sedikit asam membuat hidangan ini cocok disantap bersama dengan nasi putih hangat.
Tak hanya menggugah selera, sambal ikan kembung ini juga bisa menjadi menu sederhana untuk keluarga.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuat sambal ikan kembung sendiri di rumah, kamu dapat mengikuti resep sambal ikan kembung yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Jumat (23/10).
Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat sambal ikan kembung yang bikin tambah nasi.
Bahan-bahan untuk membuat sambal ikan kembung:
· 200 gram ikan kembung banjar
· 1 sdt garam
· 1 sdm minyak
Bahan untuk membuat sambal
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Jawa Pos
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