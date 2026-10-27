Resep Tahu Telur Cincang, Lembut dengan Siraman Daging Sapi Saus Tiram

Potret tahu telur cincang yang kaya protein, hidangan gurih ala Chinese food yang cocok dimakan saat hujan. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)



JawaPos.com - Tahu dan telur bisa diolah menjadi hidangan rumahan yang lezat dengan tambahan topping daging cincang.

Perpaduan tahu telur yang lembut dengan daging sapi berbumbu saus tiram menghasilkan cita rasa gurih, sedikit manis, dan kaya aroma. Menu ini cocok disajikan bersama nasi putih hangat untuk makan siang maupun makan malam.



Resep tahu telur cincang ini dibagikan oleh akun Instagram @adekoerniawan_s. Hidangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu tahu telur yang dikukus hingga matang dan topping daging sapi cincang yang dimasak bersama jamur shiitake serta aneka bumbu. Tambahan minyak wijen dan irisan cabai memberikan aroma khas sekaligus memperkaya rasanya.



Bahan

Tahu telur:

1 buah tahu putih

3 butir telur

100 ml air

1 siung bawang putih

1/4 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

Sejumput merica bubuk

Sejumput gula pasir



Topping daging cincang:

100 gram daging sapi cincang

1 ruas jari jahe

3 siung bawang putih

1 buah jamur shiitake

2 sdm saus tiram

1 sdm kecap manis

Sedikit air

1 sdt kaldu jamur

1/4 sdt garam

1/4 sdt merica bubuk

Sejumput gula pasir

Larutan tepung maizena dan air secukupnya

2 buah cabai merah keriting

Daun bawang secukupnya

1 sdt minyak wijen

Minyak goreng secukupnya



Cara Pembuatan

1. Potong tahu putih menjadi bagian kecil, lalu haluskan bawang putih. Siapkan wadah untuk mencampurkan adonan tahu telur.

2. Kocok telur bersama air, bawang putih, garam, kaldu jamur, merica bubuk, dan gula pasir hingga tercampur rata.

3. Masukkan tahu putih ke dalam adonan telur, kemudian aduk perlahan. Tuangkan campuran tersebut ke wadah tahan panas.

4. Panaskan kukusan, lalu kukus adonan tahu telur hingga matang dan teksturnya set. Gunakan api sedang dan pastikan bagian tengahnya matang sempurna.

5. Sambil menunggu tahu telur matang, cincang bawang putih dan jahe. Iris jamur shiitake, cabai merah keriting, serta daun bawang.

6. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian tumis bawang putih dan jahe hingga harum.

7. Masukkan daging sapi cincang, lalu aduk hingga berubah warna. Tambahkan jamur shiitake dan masak hingga daging matang.

8. Masukkan saus tiram, kecap manis, kaldu jamur, garam, merica bubuk, dan gula pasir. Tuangkan sedikit air, kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata.

9. Tambahkan irisan cabai merah keriting dan minyak wijen. Aduk sebentar agar aromanya keluar.

10. Tuangkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga saus mengental sesuai selera. Koreksi rasa sebelum mematikan api.

11. Keluarkan tahu telur yang sudah matang dari kukusan. Siram bagian atasnya dengan tumisan daging sapi cincang, lalu taburi daun bawang.

12. Sajikan tahu telur cincang selagi hangat bersama nasi putih.



Tahu telur cincang ini bisa menjadi variasi menu rumahan jika ingin mengolah tahu dan telur dengan cara berbeda. Tekstur tahu telur yang lembut berpadu dengan topping daging sapi yang gurih, sementara jamur shiitake menambahkan aroma khas pada sausnya.



Agar hasilnya semakin nikmat, pastikan adonan tahu telur dikukus hingga matang dengan tekstur yang tetap lembut. Untuk topping, tambahkan larutan maizena secara bertahap supaya saus tidak terlalu kental. Hidangan ini paling cocok disantap selagi hangat bersama nasi putih dan sayuran sebagai pelengkap.