Resep Nasi Kuning Rice Cooker Lengkap dengan Ayam Suwir Serundeng, Cocok untuk Menu Spesial

JawaPos.com – Nasi kuning menjadi salah satu hidangan yang sering hadir dalam berbagai kesempatan, mulai dari menu sarapan keluarga hingga perayaan ulang tahun dan acara syukuran. Rasanya yang gurih dengan aroma rempah yang khas membuat makanan ini disukai banyak orang. Perpaduan nasi berbumbu kunyit dan santan semakin nikmat ketika disajikan bersama ayam suwir serundeng. Tambahan telur dadar, irisan mentimun, daun kemangi, dan taburan bawang goreng juga membuat hidangan ini semakin lengkap dan menggugah selera. Menariknya, membuat nasi kuning sendiri di rumah tidak harus menggunakan panci kukusan atau melalui proses memasak yang rumit. Dengan bantuan rice cooker, kamu bisa menyiapkan nasi kuning yang kaya rasa dengan cara yang lebih sederhana. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng ini bisa menjadi inspirasi menu rumahan yang praktis. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan cocok disajikan untuk makan bersama keluarga maupun acara spesial. 1. Siapkan bumbu dasar kuning Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan hingga seluruh bahan tercampur rata. Panaskan wajan, kemudian tumis bumbu halus sampai harum dan warnanya sedikit lebih gelap. Setelah matang, bagi bumbu menjadi dua bagian untuk nasi kuning dan ayam suwir serundeng. 2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker Geprek serai, lengkuas, dan jahe agar aromanya lebih mudah keluar. Setelah itu, masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker. Tambahkan air, santan, serta setengah bagian bumbu kuning. Masukkan pula serai, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, daun pandan, garam, kaldu jamur, dan merica. Aduk seluruh bahan sampai tercampur merata, kemudian masak menggunakan rice cooker seperti biasa hingga nasi matang. 3. Olah ayam dengan bumbu kuning Panaskan kembali wajan dan gunakan sisa bumbu dasar kuning. Masukkan serai yang sudah digeprek, lengkuas, daun salam, serta daun jeruk. Tumis sebentar hingga aromanya keluar.
Bahan-Bahan Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng
Bahan bumbu dasar kuning
Bahan nasi kuning
Bahan ayam suwir serundeng
Bahan pelengkap
Cara Membuat Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng
JawaPos.com – Nasi kuning menjadi salah satu hidangan yang sering hadir dalam berbagai kesempatan, mulai dari menu sarapan keluarga hingga perayaan ulang tahun dan acara syukuran. Rasanya yang gurih dengan aroma rempah yang khas membuat makanan ini disukai banyak orang.
Perpaduan nasi berbumbu kunyit dan santan semakin nikmat ketika disajikan bersama ayam suwir serundeng. Tambahan telur dadar, irisan mentimun, daun kemangi, dan taburan bawang goreng juga membuat hidangan ini semakin lengkap dan menggugah selera.
Menariknya, membuat nasi kuning sendiri di rumah tidak harus menggunakan panci kukusan atau melalui proses memasak yang rumit. Dengan bantuan rice cooker, kamu bisa menyiapkan nasi kuning yang kaya rasa dengan cara yang lebih sederhana.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng ini bisa menjadi inspirasi menu rumahan yang praktis. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan cocok disajikan untuk makan bersama keluarga maupun acara spesial.
1. Siapkan bumbu dasar kuning
Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan hingga seluruh bahan tercampur rata.
Panaskan wajan, kemudian tumis bumbu halus sampai harum dan warnanya sedikit lebih gelap. Setelah matang, bagi bumbu menjadi dua bagian untuk nasi kuning dan ayam suwir serundeng.
2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker
Geprek serai, lengkuas, dan jahe agar aromanya lebih mudah keluar. Setelah itu, masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker.
Tambahkan air, santan, serta setengah bagian bumbu kuning. Masukkan pula serai, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, daun pandan, garam, kaldu jamur, dan merica.
Aduk seluruh bahan sampai tercampur merata, kemudian masak menggunakan rice cooker seperti biasa hingga nasi matang.
3. Olah ayam dengan bumbu kuning
Panaskan kembali wajan dan gunakan sisa bumbu dasar kuning. Masukkan serai yang sudah digeprek, lengkuas, daun salam, serta daun jeruk. Tumis sebentar hingga aromanya keluar.
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