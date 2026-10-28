Resep Nasi Kuning Rice Cooker Lengkap dengan Ayam Suwir Serundeng, Cocok untuk Menu Spesial

Resep Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng yang Hanya Pakai Rice Cooker. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Nasi kuning menjadi salah satu hidangan yang sering hadir dalam berbagai kesempatan, mulai dari menu sarapan keluarga hingga perayaan ulang tahun dan acara syukuran. Rasanya yang gurih dengan aroma rempah yang khas membuat makanan ini disukai banyak orang. Perpaduan nasi berbumbu kunyit dan santan semakin nikmat ketika disajikan bersama ayam suwir serundeng. Tambahan telur dadar, irisan mentimun, daun kemangi, dan taburan bawang goreng juga membuat hidangan ini semakin lengkap dan menggugah selera. Menariknya, membuat nasi kuning sendiri di rumah tidak harus menggunakan panci kukusan atau melalui proses memasak yang rumit. Dengan bantuan rice cooker, kamu bisa menyiapkan nasi kuning yang kaya rasa dengan cara yang lebih sederhana. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep nasi kuning dengan ayam suwir serundeng ini bisa menjadi inspirasi menu rumahan yang praktis. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan cocok disajikan untuk makan bersama keluarga maupun acara spesial. Baca Juga:Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas Ini Cocok untuk Menu Harian Bahan-Bahan Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng Bahan bumbu dasar kuning 5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

10 buah kacang mede

20 gram kunyit

3 sendok makan minyak Bahan nasi kuning 500 gram beras

675 ml air

50 ml santan

Setengah bagian bumbu dasar kuning

1 batang serai

1 iris jahe

1 ruas lengkuas seukuran ibu jari

3 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

1 lembar daun pandan

1 sendok teh garam

2 sendok teh kaldu jamur atau penyedap

Seperempat sendok teh merica Bahan ayam suwir serundeng 350 gram dada ayam filet

60 gram kelapa parut

Setengah bagian bumbu dasar kuning

1 ruas lengkuas seukuran ibu jari

1 batang serai

350 ml air

2 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

20 gram gula merah

Setengah sendok teh garam

1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap

Seperempat sendok teh merica Bahan pelengkap 2 butir telur

Seperdelapan sendok teh garam

Mentimun secukupnya

Daun kemangi secukupnya

Bawang goreng secukupnya Cara Membuat Nasi Kuning Ayam Suwir Serundeng 1. Siapkan bumbu dasar kuning Masukkan bawang putih, bawang merah, kunyit, kacang mede, dan minyak ke dalam blender. Haluskan hingga seluruh bahan tercampur rata. Panaskan wajan, kemudian tumis bumbu halus sampai harum dan warnanya sedikit lebih gelap. Setelah matang, bagi bumbu menjadi dua bagian untuk nasi kuning dan ayam suwir serundeng. 2. Masak nasi kuning menggunakan rice cooker Geprek serai, lengkuas, dan jahe agar aromanya lebih mudah keluar. Setelah itu, masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker. Tambahkan air, santan, serta setengah bagian bumbu kuning. Masukkan pula serai, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, daun pandan, garam, kaldu jamur, dan merica. Aduk seluruh bahan sampai tercampur merata, kemudian masak menggunakan rice cooker seperti biasa hingga nasi matang. 3. Olah ayam dengan bumbu kuning Panaskan kembali wajan dan gunakan sisa bumbu dasar kuning. Masukkan serai yang sudah digeprek, lengkuas, daun salam, serta daun jeruk. Tumis sebentar hingga aromanya keluar.