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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.59 WIB

Cuma Pakai Bumbu Sederhana, Begini Cara Membuat Nasi Goreng Kampung yang Lezat

Resep Nasi Goreng Kampung yang Enak dan Praktis - Image

Resep Nasi Goreng Kampung yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Nasi goreng kampung menjadi salah satu hidangan rumahan yang digemari banyak orang. Selain cocok disajikan untuk sarapan, menu ini juga bisa menjadi pilihan praktis untuk makan siang maupun makan malam.

Cita rasanya yang gurih dengan aroma bumbu yang khas membuat nasi goreng kampung selalu menggugah selera. Perpaduan nasi putih, bawang putih, cabai hijau, teri Medan, dan potongan ayam menghasilkan hidangan sederhana yang tetap istimewa.

Cara membuatnya pun tidak sulit. Bahan-bahan yang digunakan mudah ditemukan di dapur atau pasar terdekat sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyiapkan makanan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi goreng kampung yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Nasi Goreng Kampung

Bahan utama:

  • 600 gram nasi putih

Bahan pelengkap dan bumbu:

  • 5 siung bawang putih
  • 30 gram cabai keriting hijau
  • 50 gram teri Medan
  • 100 gram paha ayam
  • 2 sdm kecap asin
  • 1 sdm kecap ikan
  • ¼ sdt garam
  • ¼ sdt merica
  • ¼ sdt gula
  • 2 sdt kaldu jamur
  • ¼ sdt terasi sangrai (opsional)

Pelengkap penyajian:

  • Telur sesuai selera
  • Acar secukupnya

Cara Membuat Nasi Goreng Kampung

  1. Siapkan bahan-bahan. Potong paha ayam menjadi bagian kecil agar mudah matang dan bumbu meresap. Kupas bawang putih, lalu geprek dan cincang hingga halus. Iris cabai keriting hijau memanjang.
  2. Siapkan teri Medan. Rendam teri dengan air panas, kemudian tiriskan. Panaskan sedikit minyak di wajan dan masak teri sebentar hingga aromanya keluar.
  3. Masak ayam. Masukkan potongan paha ayam ke dalam wajan berisi teri. Tumis sambil diaduk hingga ayam mulai matang.
  4. Tambahkan bumbu aromatik. Masukkan cabai hijau, bawang putih cincang, dan garam. Aduk rata dan tumis hingga harum.
  5. Masukkan nasi putih. Tambahkan nasi ke dalam wajan, lalu tuangkan kecap asin dan kecap ikan. Aduk hingga nasi tercampur merata dengan ayam, teri, dan bumbu.
  6. Bumbui nasi goreng. Tambahkan kaldu jamur, gula, dan merica. Aduk kembali sambil memastikan seluruh bumbu tersebar merata.
  7. Tambahkan terasi. Jika suka aroma yang lebih kuat, masukkan terasi sangrai sesuai takaran. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur dan nasi goreng matang sempurna.
  8. Sajikan selagi hangat. Matikan kompor, kemudian pindahkan nasi goreng ke piring saji. Lengkapi dengan telur dan acar agar rasanya semakin nikmat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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