Cuma Pakai Bumbu Sederhana, Begini Cara Membuat Nasi Goreng Kampung yang Lezat

JawaPos.com – Nasi goreng kampung menjadi salah satu hidangan rumahan yang digemari banyak orang. Selain cocok disajikan untuk sarapan, menu ini juga bisa menjadi pilihan praktis untuk makan siang maupun makan malam.

Cita rasanya yang gurih dengan aroma bumbu yang khas membuat nasi goreng kampung selalu menggugah selera. Perpaduan nasi putih, bawang putih, cabai hijau, teri Medan, dan potongan ayam menghasilkan hidangan sederhana yang tetap istimewa.

Cara membuatnya pun tidak sulit. Bahan-bahan yang digunakan mudah ditemukan di dapur atau pasar terdekat sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyiapkan makanan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi goreng kampung yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Nasi Goreng Kampung Bahan utama:

600 gram nasi putih Bahan pelengkap dan bumbu:

5 siung bawang putih

30 gram cabai keriting hijau

50 gram teri Medan

100 gram paha ayam

2 sdm kecap asin

1 sdm kecap ikan

¼ sdt garam

¼ sdt merica

¼ sdt gula

2 sdt kaldu jamur

¼ sdt terasi sangrai (opsional) Pelengkap penyajian: