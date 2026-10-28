Cuma Pakai Bumbu Sederhana, Begini Cara Membuat Nasi Goreng Kampung yang Lezat

Resep Nasi Goreng Kampung yang Enak dan Praktis
JawaPos.com – Nasi goreng kampung menjadi salah satu hidangan rumahan yang digemari banyak orang. Selain cocok disajikan untuk sarapan, menu ini juga bisa menjadi pilihan praktis untuk makan siang maupun makan malam.
Cita rasanya yang gurih dengan aroma bumbu yang khas membuat nasi goreng kampung selalu menggugah selera. Perpaduan nasi putih, bawang putih, cabai hijau, teri Medan, dan potongan ayam menghasilkan hidangan sederhana yang tetap istimewa.
Cara membuatnya pun tidak sulit. Bahan-bahan yang digunakan mudah ditemukan di dapur atau pasar terdekat sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyiapkan makanan lezat tanpa menghabiskan banyak waktu.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi goreng kampung yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah.
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Bahan utama:
Bahan pelengkap dan bumbu:
Pelengkap penyajian:
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