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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.24 WIB

Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas Ini Cocok untuk Menu Harian

Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas./Tangkap Layar Youtube Devina Hermawan - Image

Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas./Tangkap Layar Youtube Devina Hermawan

JawaPos.com – Ingin menyajikan lauk sederhana dengan cita rasa yang menggugah selera? Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi pilihan menu rumahan yang patut dicoba.

Hidangan ini memadukan tekstur jamur yang lembut dengan aroma khas daun kemangi serta rasa pedas dari cabai. Perpaduan bumbu yang gurih dan sedikit manis membuat sajian ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Selain rasanya yang menggoda, bahan-bahan untuk membuat tumis jamur kemangi relatif mudah ditemukan. Proses memasaknya pun cukup praktis sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep tumis jamur kemangi pedas yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan. Simak daftar bahan dan langkah pembuatannya berikut ini.

Bahan-bahan Tumis Jamur Kemangi Pedas

Bahan utama:

  • 400 gram jamur tiram
  • 1 sendok teh garam

Bahan pelapis jamur:

  • ½ sendok teh kaldu jamur
  • 1 sendok teh ketumbar bubuk
  • ½ sendok teh kunyit bubuk
  • 3 sendok makan tepung terigu protein sedang

Bumbu halus:

  • 5 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 3 buah cabai merah yang sudah direbus
  • 1 sendok makan air
  • 2 sendok makan minyak

Bahan tumisan:

  • 1 batang daun bawang
  • 3 lembar daun jeruk
  • 5 buah cabai rawit merah
  • 12 gram daun kemangi
  • 75 ml air
  • ½ sendok teh kaldu ayam bubuk
  • 2 sendok teh gula pasir
  • ⅛ sendok teh merica
  • Minyak secukupnya untuk menggoreng dan menumis

Pelengkap:

  • Nasi putih hangat

Cara Membuat Tumis Jamur Kemangi Pedas

  1. Siapkan jamur. Suwir jamur tiram menjadi bagian-bagian kecil, kemudian campurkan dengan garam. Aduk rata dan diamkan selama beberapa saat. Setelah itu, peras jamur untuk mengurangi kadar airnya.
  2. Bumbui jamur. Masukkan jamur ke dalam wadah, lalu tambahkan kaldu jamur, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan tepung terigu. Aduk hingga seluruh bagian jamur terlapisi bumbu secara merata.
  3. Goreng hingga keemasan. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng jamur sampai berwarna kuning keemasan. Angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
  4. Buat bumbu halus. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah rebus, air, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata.
  5. Siapkan bahan pelengkap. Iris daun bawang dan cabai rawit merah sesuai selera. Sisihkan untuk digunakan saat proses menumis.
  6. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu halus. Tumis sampai aromanya keluar dan bumbu terlihat matang. Tambahkan daun jeruk serta cabai rawit, lalu aduk hingga harum.
  7. Masukkan bumbu penyedap. Tuangkan air ke dalam tumisan, kemudian tambahkan kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan merica. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
  8. Campurkan jamur dan kemangi. Masukkan irisan daun bawang serta jamur yang sudah digoreng. Aduk sebentar agar bumbu meresap, kemudian tambahkan daun kemangi dan aduk kembali hingga merata.
  9. Sajikan selagi hangat. Setelah semua bahan matang dan tercampur dengan baik, matikan api. Pindahkan tumis jamur kemangi pedas ke piring saji.

Tumis jamur kemangi pedas siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Jika menyukai rasa yang lebih menyengat, jumlah cabai rawit bisa disesuaikan dengan selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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