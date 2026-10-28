Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas Ini Cocok untuk Menu Harian

Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas./Tangkap Layar Youtube Devina Hermawan
JawaPos.com – Ingin menyajikan lauk sederhana dengan cita rasa yang menggugah selera? Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi pilihan menu rumahan yang patut dicoba.
Hidangan ini memadukan tekstur jamur yang lembut dengan aroma khas daun kemangi serta rasa pedas dari cabai. Perpaduan bumbu yang gurih dan sedikit manis membuat sajian ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.
Selain rasanya yang menggoda, bahan-bahan untuk membuat tumis jamur kemangi relatif mudah ditemukan. Proses memasaknya pun cukup praktis sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep tumis jamur kemangi pedas yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan. Simak daftar bahan dan langkah pembuatannya berikut ini.
Bahan utama:
Bahan pelapis jamur:
Bumbu halus:
Bahan tumisan:
Pelengkap:
Tumis jamur kemangi pedas siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Jika menyukai rasa yang lebih menyengat, jumlah cabai rawit bisa disesuaikan dengan selera.
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Jawa Pos
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