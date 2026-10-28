Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas Ini Cocok untuk Menu Harian

JawaPos.com – Ingin menyajikan lauk sederhana dengan cita rasa yang menggugah selera? Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi pilihan menu rumahan yang patut dicoba.

Hidangan ini memadukan tekstur jamur yang lembut dengan aroma khas daun kemangi serta rasa pedas dari cabai. Perpaduan bumbu yang gurih dan sedikit manis membuat sajian ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Selain rasanya yang menggoda, bahan-bahan untuk membuat tumis jamur kemangi relatif mudah ditemukan. Proses memasaknya pun cukup praktis sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep tumis jamur kemangi pedas yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan. Simak daftar bahan dan langkah pembuatannya berikut ini.

Bahan-bahan Tumis Jamur Kemangi Pedas Bahan utama:

400 gram jamur tiram

1 sendok teh garam Bahan pelapis jamur:

½ sendok teh kaldu jamur

1 sendok teh ketumbar bubuk

½ sendok teh kunyit bubuk

3 sendok makan tepung terigu protein sedang Bumbu halus:

5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

3 buah cabai merah yang sudah direbus

1 sendok makan air

2 sendok makan minyak Bahan tumisan:

1 batang daun bawang

3 lembar daun jeruk

5 buah cabai rawit merah

12 gram daun kemangi

75 ml air

½ sendok teh kaldu ayam bubuk

2 sendok teh gula pasir

⅛ sendok teh merica

Minyak secukupnya untuk menggoreng dan menumis Pelengkap: