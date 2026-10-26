Resep Cream Soup ala KFC, Creamy dengan Ayam dan Sayuran

Sup krim ala KFC, misalnya, memadukan kuah creamy dengan potongan ayam dan sayuran yang membuatnya terasa semakin mengenyangkan. Kabar baiknya, menu ini bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang mudah ditemukan.



Resep cream soup ala KFC ini dibagikan oleh akun Instagram @triananda.yb. Dalam resepnya, dada ayam dipadukan dengan wortel dan jagung pipil, lalu dimasak bersama susu serta cooking cream untuk menghasilkan kuah yang lembut. Menu ini juga bisa menjadi pilihan bagi pencinta hidangan berprotein yang ingin membuat sajian praktis untuk keluarga.



Bahan

Bahan ayam:

300 gram dada ayam

1 sdt garam

1 sdt lada putih atau lada hitam



Bahan cream soup dan sayuran:

1 sdm mentega tawar

1 buah bawang bombai

100 gram wortel, potong dadu

100 gram jagung pipil

150 ml air mineral

100 ml susu rendah lemak

100 ml cooking cream

Daun parsley secukupnya

Bawang putih bubuk secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Garam secukupnya

Lada secukupnya



Cara Pembuatan

1. Potong dada ayam menjadi bagian berukuran kecil sesuai selera. Bumbui dengan garam dan lada, lalu aduk hingga merata. Diamkan sebentar agar bumbu meresap.

2. Panaskan sedikit mentega tawar dalam panci atau wajan. Masukkan ayam yang sudah dibumbui, kemudian masak hingga matang sempurna. Angkat ayam dan sisihkan.

3. Cincang bawang bombai, lalu lelehkan mentega tawar di panci yang sama. Tumis bawang bombai hingga layu dan harum sebagai dasar rasa sup.

4. Masukkan wortel yang sudah dipotong dadu dan jagung pipil. Aduk hingga tercampur dengan tumisan bawang, kemudian tuangkan air mineral.

5. Masak sayuran hingga mulai empuk. Setelah itu, tuangkan susu rendah lemak dan cooking cream sambil diaduk perlahan agar tercampur rata.

6. Tambahkan bawang putih bubuk, kaldu bubuk, garam, dan lada secukupnya. Aduk kembali, lalu masak menggunakan api kecil hingga kuah terasa gurih dan teksturnya sedikit mengental. Hindari mendidihkan sup terlalu kuat setelah susu dan cooking cream dimasukkan.

7. Masukkan ayam yang sudah matang ke dalam sup. Aduk perlahan dan masak beberapa saat agar rasa ayam menyatu dengan kuah creamy.

8. Koreksi rasa, kemudian tambahkan daun parsley secukupnya. Jika rasa dan kekentalannya sudah sesuai selera, matikan api dan sajikan cream soup selagi hangat.



Cream soup ala KFC ini cocok dijadikan menu sarapan, camilan sore, atau hidangan hangat saat cuaca dingin. Perpaduan ayam, wortel, dan jagung memberikan variasi tekstur, sedangkan susu dan cooking cream menghasilkan kuah lembut dengan rasa gurih.



Untuk menambah kenikmatan, sajikan cream soup bersama roti panggang atau garlic bread sebagai pendamping. Jika ingin kuah lebih kental, masak sedikit lebih lama dengan api kecil sambil terus diaduk. Dengan begitu, kamu bisa menikmati cream soup ala restoran langsung dari dapur sendiri.