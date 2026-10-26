Murah Meriah! Resep Lodeh Timun yang Lezat dan Praktis

Resep Lodeh Timun yang Ekonomis. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Sayur lodeh merupakan salah satu hidangan rumahan khas Indonesia yang dikenal dengan kuah santannya yang gurih serta perpaduan bumbu rempah yang menciptakan rasa yang lezat.
Ada berbagai bahan yang bisa diolah menjadi sayur lodeh, salah satunya yaitu timun. Perlu diketahui bahwa timun biasanya dikonsumsi sebagai lalapan atau perlengkapan hidangan.
Namun, sayuran ini juga bisa diolah menjadi lodeh timun yang lezat dan menggugah selera.Hidangan lodeh timun ini bisa menjadi pilihan menu makan sehari-hari karena bahan yang mudah ditemukan di pasar dengan harga yang relatif terjangkau.
Tak hanya harga yang terjangkau, hidangan lodeh timun ini juga mudah dibuat, sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan masakan rumahan tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Senin (26/10), berikut ini merupakan resep untuk membuat lodeh timun yang lezat dan praktis.
Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat lodeh timun yang mudah dibuat di rumah.
Bahan-bahan untuk membuat lodeh timun:
· 4 buah tahu putih
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