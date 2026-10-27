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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Rabu, 28 Oktober 2026 | 06.13 WIB

Resep Ayam Sambal Ijo Less Oil, Lauk Gurih untuk Menu Tinggi Protein

Potret ayam sambal ijo leas oil yang cocok dijadikan lauk yang rasanya pedas gurih. (Sumber: instagram.com/@hi.namyraa) - Image

Potret ayam sambal ijo leas oil yang cocok dijadikan lauk yang rasanya pedas gurih. (Sumber: instagram.com/@hi.namyraa)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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