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Penulis: Nola Amalia Rosyada
Rabu, 28 Oktober 2026 | 05.42 WIB

Resep Spicy Creamy Chicken Ramen, Mi Instan dengan Kuah Pedas Keju

Potret spicy creamy chicken ramen yang cocok dijadikan menu akhir bulan. (Sumber: instagram.com/@jerrymci7) - Image

Potret spicy creamy chicken ramen yang cocok dijadikan menu akhir bulan. (Sumber: instagram.com/@jerrymci7)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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