Resep Sate Tempe Bakar ala Hendrik Pyong, Lauk Sederhana yang Manis Gurih

JawaPos.com - Punya tempe di rumah, tetapi bingung ingin mengolahnya menjadi apa? Kamu bisa mencoba sate tempe bakar yang praktis dengan bahan sederhana. Tempe dipotong menjadi beberapa bagian, dikukus terlebih dahulu, lalu dibumbui dan dibakar hingga harum. Hasilnya cocok disantap sebagai lauk pendamping nasi atau camilan saat berkumpul bersama keluarga.

Resep sate tempe ini dibagikan oleh Hendrik Pyong melalui akun Instagram @hendrikpyong. Bumbu olesnya memadukan kecap manis, saus sambal, kaldu jamur, lada putih, ketumbar bubuk, dan margarin leleh. Perpaduan tersebut menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas yang meresap ke dalam tempe.

Sebelum dibakar, tempe dikukus selama 10–15 menit agar teksturnya lebih siap untuk dibumbui. Setelah itu, tempe dipotong sesuai selera dan ditusuk menyerupai sate. Selama proses pembakaran, bumbu dioleskan secara berkala agar permukaan tempe terlapisi dengan baik dan aromanya semakin menggugah selera.

Sate tempe juga mudah dikreasikan sesuai selera. Kamu bisa memotong tempe menjadi ukuran kecil agar bumbu lebih mudah melapisi setiap bagian. Jika menyukai rasa pedas, tambahkan bubuk cabai ke dalam campuran bumbu. Sate ini juga bisa disajikan dengan sambal atau bumbu kacang untuk menambah variasi rasa.



Bahan

1 papan tempe atau sekitar 300 gram

Garam secukupnya

Lada putih secukupnya

Tusuk sate secukupnya

Bahan bumbu oles:

6 sendok makan kecap manis

2 sendok makan saus sambal

1 sendok teh kaldu jamur

1 sendok teh lada putih

1 sendok teh ketumbar bubuk

1 sendok makan margarin, lelehkan

Bubuk cabai secukupnya (opsional)

Cara Pembuatan

1. Potong tempe menjadi bentuk dadu atau ukuran sesuai selera. Beri sedikit garam dan lada putih, kemudian ratakan bumbu pada seluruh permukaan tempe.

2. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan. Kukus tempe selama 10-15 menit, lalu angkat dan biarkan sebentar hingga cukup mudah dipegang.

3. Siapkan wadah untuk membuat bumbu oles. Campurkan kecap manis, saus sambal, kaldu jamur, lada putih, ketumbar bubuk, dan margarin leleh.

4. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Jika ingin rasa lebih pedas, tambahkan bubuk cabai sesuai selera.

5. Masukkan potongan tempe ke dalam campuran bumbu, lalu aduk perlahan hingga seluruh permukaannya terlapisi.

6. Tusukkan potongan tempe ke tusuk sate. Susun dengan rapi dan jangan terlalu rapat agar mudah dibakar.

7. Panaskan panggangan atau wajan pemanggang. Bakar sate tempe sambil sesekali diolesi sisa bumbu.

8. Balik sate secara berkala hingga permukaannya kecokelatan dan bumbu terlihat meresap. Hindari api terlalu besar agar kecap tidak cepat gosong.

9. Angkat sate tempe setelah matang, lalu sajikan selagi hangat.

Sate tempe bakar ala Hendrik Pyong membuktikan bahwa bahan sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang menggugah selera. Tempe yang kaya rasa gurih berpadu dengan bumbu kecap manis dan rempah, menghasilkan aroma bakaran yang cocok untuk lauk sehari-hari.

Untuk variasi penyajian, kamu bisa menikmati sate tempe langsung setelah dibakar atau menambahkan bumbu kacang sebagai pelengkap. Sajikan bersama nasi putih hangat dan irisan mentimun agar menu sederhana ini terasa semakin lengkap.