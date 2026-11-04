Cocok Jadi Camilan Keluarga, Ini Resep Roti Goreng Ragout yang Anti Gagal

JawaPos.com – Bosan dengan camilan yang itu-itu saja? Roti goreng isi ragout bisa menjadi alternatif sajian rumahan yang lezat dan mengenyangkan.

Perpaduan kulit roti yang renyah setelah digoreng dengan bagian dalam yang lembut membuat camilan ini memiliki sensasi rasa yang istimewa. Apalagi, isiannya berupa ragout gurih dengan campuran sayuran, daging ayam, dan saus susu yang kental.

Tidak hanya cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, roti goreng ragout juga bisa dijadikan bekal maupun ide usaha kuliner rumahan.

Bahan-bahan pembuatannya relatif mudah ditemukan di pasaran. Prosesnya memang membutuhkan beberapa tahap, mulai dari membuat adonan roti, memasak ragout, hingga membentuk dan menggorengnya.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep roti goreng isi ragout dengan tekstur lembut dan renyah yang bisa dicoba sendiri di rumah.

Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya!

Bahan-bahan Adonan Roti 275 gram tepung terigu protein tinggi

30 gram gula pasir

2 sendok makan susu bubuk

5 gram ragi

2 butir kuning telur

145 ml susu cair dingin

50 gram mentega atau margarin

½ sendok teh garam Bahan Isian Ragout 3 sendok makan tepung terigu protein sedang

3 sendok makan mentega

½ buah bawang bombai, potong dadu kecil

2 siung bawang putih, haluskan

1 batang daun bawang, iris tipis

1 batang seledri, iris

100 gram jagung pipil

180 gram luncheon ayam, spam, atau sosis

50 gram wortel, potong dadu kecil dan rebus

50 gram buncis, potong kecil dan rebus

350 ml susu cair

Sejumput pala bubuk

½ sendok teh garam

¼ sendok teh merica

½ sendok teh gula pasir Bahan Pelapis dan Menggoreng 2 butir putih telur

Tepung roti secukupnya

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Roti Goreng Isi Ragout 1. Membuat adonan roti

Pertama, masukkan tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, dan ragi ke dalam wadah mixer. Aduk seluruh bahan hingga tercampur.

Selanjutnya, tuangkan susu cair dingin dan masukkan kuning telur. Nyalakan mixer hingga adonan mulai menyatu dan tidak ada bahan kering yang tersisa.