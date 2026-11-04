Cocok Jadi Camilan Keluarga, Ini Resep Roti Goreng Ragout yang Anti Gagal

Resep Roti Goreng Isi Ragout yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah
JawaPos.com – Bosan dengan camilan yang itu-itu saja? Roti goreng isi ragout bisa menjadi alternatif sajian rumahan yang lezat dan mengenyangkan.
Perpaduan kulit roti yang renyah setelah digoreng dengan bagian dalam yang lembut membuat camilan ini memiliki sensasi rasa yang istimewa. Apalagi, isiannya berupa ragout gurih dengan campuran sayuran, daging ayam, dan saus susu yang kental.
Tidak hanya cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, roti goreng ragout juga bisa dijadikan bekal maupun ide usaha kuliner rumahan.
Bahan-bahan pembuatannya relatif mudah ditemukan di pasaran. Prosesnya memang membutuhkan beberapa tahap, mulai dari membuat adonan roti, memasak ragout, hingga membentuk dan menggorengnya.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep roti goreng isi ragout dengan tekstur lembut dan renyah yang bisa dicoba sendiri di rumah.
Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya!
1. Membuat adonan roti
Pertama, masukkan tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, dan ragi ke dalam wadah mixer. Aduk seluruh bahan hingga tercampur.
Selanjutnya, tuangkan susu cair dingin dan masukkan kuning telur. Nyalakan mixer hingga adonan mulai menyatu dan tidak ada bahan kering yang tersisa.
Tambahkan mentega serta garam, kemudian lanjutkan proses pengadukan menggunakan mixer selama sekitar 15–20 menit dengan kecepatan sedang hingga tinggi sampai adonan menjadi kalis elastis.
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