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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 4 November 2026 | 22.32 WIB

Cocok Jadi Camilan Keluarga, Ini Resep Roti Goreng Ragout yang Anti Gagal

Resep Roti Goreng Isi Ragout yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Roti Goreng Isi Ragout yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Bosan dengan camilan yang itu-itu saja? Roti goreng isi ragout bisa menjadi alternatif sajian rumahan yang lezat dan mengenyangkan.

Perpaduan kulit roti yang renyah setelah digoreng dengan bagian dalam yang lembut membuat camilan ini memiliki sensasi rasa yang istimewa. Apalagi, isiannya berupa ragout gurih dengan campuran sayuran, daging ayam, dan saus susu yang kental.

Tidak hanya cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi, roti goreng ragout juga bisa dijadikan bekal maupun ide usaha kuliner rumahan.

Bahan-bahan pembuatannya relatif mudah ditemukan di pasaran. Prosesnya memang membutuhkan beberapa tahap, mulai dari membuat adonan roti, memasak ragout, hingga membentuk dan menggorengnya.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep roti goreng isi ragout dengan tekstur lembut dan renyah yang bisa dicoba sendiri di rumah.

Yuk, siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah pembuatannya!

Bahan-bahan Adonan Roti

  • 275 gram tepung terigu protein tinggi
  • 30 gram gula pasir
  • 2 sendok makan susu bubuk
  • 5 gram ragi
  • 2 butir kuning telur
  • 145 ml susu cair dingin
  • 50 gram mentega atau margarin
  • ½ sendok teh garam

Bahan Isian Ragout

  • 3 sendok makan tepung terigu protein sedang
  • 3 sendok makan mentega
  • ½ buah bawang bombai, potong dadu kecil
  • 2 siung bawang putih, haluskan
  • 1 batang daun bawang, iris tipis
  • 1 batang seledri, iris
  • 100 gram jagung pipil
  • 180 gram luncheon ayam, spam, atau sosis
  • 50 gram wortel, potong dadu kecil dan rebus
  • 50 gram buncis, potong kecil dan rebus
  • 350 ml susu cair
  • Sejumput pala bubuk
  • ½ sendok teh garam
  • ¼ sendok teh merica
  • ½ sendok teh gula pasir

Bahan Pelapis dan Menggoreng

  • 2 butir putih telur
  • Tepung roti secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Roti Goreng Isi Ragout

1. Membuat adonan roti

Pertama, masukkan tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, dan ragi ke dalam wadah mixer. Aduk seluruh bahan hingga tercampur.

Selanjutnya, tuangkan susu cair dingin dan masukkan kuning telur. Nyalakan mixer hingga adonan mulai menyatu dan tidak ada bahan kering yang tersisa.

Tambahkan mentega serta garam, kemudian lanjutkan proses pengadukan menggunakan mixer selama sekitar 15–20 menit dengan kecepatan sedang hingga tinggi sampai adonan menjadi kalis elastis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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