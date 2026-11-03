Anti Gagal! Begini Cara Membuat Telur Rebus Jepang dengan Bumbu Meresap Sempurna

Resep Telur Rebus Ala Jepang yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./ freepik.com
JawaPos.com – Penggemar kuliner Jepang tentu sudah tidak asing dengan ajitsuke tamago. Hidangan berupa telur rebus berbumbu ini menjadi salah satu pelengkap favorit dalam sajian ramen karena memiliki perpaduan rasa gurih dan sedikit manis.
Keistimewaan telur khas Jepang ini terletak pada teksturnya yang lembut, terutama bagian kuning telur yang masih sedikit lumer. Selain itu, bumbu rendaman yang meresap hingga ke bagian putih telur membuat rasanya semakin nikmat.
Meski sering ditemukan di restoran ramen, ajitsuke tamago sebenarnya bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kunci keberhasilannya terletak pada durasi perebusan dan proses marinasi agar tingkat kematangan serta rasa telur sesuai harapan.
Telur yang sudah direbus dan dikupas perlu direndam dalam campuran bumbu selama minimal empat jam. Namun, menyimpannya semalaman di dalam lemari es dapat memberikan waktu lebih lama bagi bumbu untuk meresap.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuat telur ramen khas Jepang di rumah, berikut resep ajitsuke tamago yang dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan pada Minggu (21/9).
Bahan untuk bumbu rendaman:
Takaran dapat disesuaikan menggunakan gelas kecil, sendok makan, atau mangkuk kecil. Pastikan perbandingan setiap bahan tetap mengikuti resep.
Bahan lainnya:
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