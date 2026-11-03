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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 4 November 2026 | 05.57 WIB

Anti Gagal! Begini Cara Membuat Telur Rebus Jepang dengan Bumbu Meresap Sempurna

Resep Telur Rebus Ala Jepang yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./ freepik.com - Image

Resep Telur Rebus Ala Jepang yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./ freepik.com

JawaPos.com – Penggemar kuliner Jepang tentu sudah tidak asing dengan ajitsuke tamago. Hidangan berupa telur rebus berbumbu ini menjadi salah satu pelengkap favorit dalam sajian ramen karena memiliki perpaduan rasa gurih dan sedikit manis.

Keistimewaan telur khas Jepang ini terletak pada teksturnya yang lembut, terutama bagian kuning telur yang masih sedikit lumer. Selain itu, bumbu rendaman yang meresap hingga ke bagian putih telur membuat rasanya semakin nikmat.

Meski sering ditemukan di restoran ramen, ajitsuke tamago sebenarnya bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kunci keberhasilannya terletak pada durasi perebusan dan proses marinasi agar tingkat kematangan serta rasa telur sesuai harapan.

Telur yang sudah direbus dan dikupas perlu direndam dalam campuran bumbu selama minimal empat jam. Namun, menyimpannya semalaman di dalam lemari es dapat memberikan waktu lebih lama bagi bumbu untuk meresap.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuat telur ramen khas Jepang di rumah, berikut resep ajitsuke tamago yang dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan pada Minggu (21/9).

Bahan-bahan Telur Rebus Ala Jepang

Bahan untuk bumbu rendaman:

  • Kecap asin, mirin, air, dan gula dengan perbandingan 1 : 2 : 6 : 2.
  • Dashi powder atau chicken powder secukupnya sesuai selera.

Takaran dapat disesuaikan menggunakan gelas kecil, sendok makan, atau mangkuk kecil. Pastikan perbandingan setiap bahan tetap mengikuti resep.

Bahan lainnya:

  • Telur ayam sesuai kebutuhan.
  • Es batu secukupnya.
  • Air untuk merebus telur.

Cara Membuat Ajitsuke Tamago

  1. Pertama, siapkan panci dan masukkan mirin bersama kecap asin.
  2. Tambahkan air dan gula sesuai perbandingan yang telah ditentukan. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.
  3. Masukkan dashi powder atau chicken powder untuk memperkuat cita rasa gurih pada bumbu rendaman.
  4. Panaskan campuran tersebut hingga mendidih. Setelah itu, angkat dan biarkan dingin sebelum digunakan untuk merendam telur.
  5. Selanjutnya, siapkan panci berisi air mendidih. Masukkan telur secara perlahan dan rebus selama kurang lebih tujuh menit untuk mendapatkan bagian kuning telur yang masih lembut.
  6. Setelah waktu perebusan selesai, segera angkat telur dan masukkan ke dalam wadah berisi air es. Diamkan beberapa saat agar proses pemasakan berhenti dan telur lebih mudah dikupas.
  7. Kupas kulit telur secara perlahan supaya bagian putihnya tidak rusak. Lakukan dengan hati-hati agar bentuk telur tetap utuh.
  8. Siapkan toples atau wadah tertutup, kemudian masukkan telur yang sudah dikupas.
  9. Tuangkan bumbu rendaman yang telah dingin hingga telur terendam. Tutup wadah dan simpan di dalam lemari es semalaman agar cita rasanya semakin meresap.
  10. Setelah proses marinasi selesai, keluarkan telur dan belah menggunakan pisau tajam. Ajitsuke tamago homemade siap disajikan sebagai pelengkap ramen atau hidangan lainnya.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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