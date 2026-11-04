Anti Ribet dan Lebih Hemat, Begini Cara Membuat Tepung Bumbu Serbaguna untuk Segala Gorengan

Resep Tepung Bumbu Serbaguna yang Anti Gagal dan Tahan Lama
JawaPos.com – Membuat gorengan yang gurih dan renyah ternyata tidak harus selalu menggunakan tepung bumbu instan. Dengan memanfaatkan beberapa bahan sederhana, kamu bisa meracik tepung bumbu serbaguna sendiri di rumah.
Racikan tepung ini cocok digunakan untuk mengolah berbagai hidangan, seperti ayam goreng, tahu, tempe, hingga aneka seafood. Perpaduan tepung dan rempah-rempah di dalamnya menghasilkan cita rasa gurih dengan tekstur gorengan yang lebih renyah.
Selain praktis dan lebih ekonomis, membuat tepung bumbu sendiri juga memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan rasa. Kamu bisa menambahkan atau mengurangi bumbu tertentu sesuai selera, termasuk mengatur tingkat kepedasan dan kegurihannya.
Bagi yang ingin memiliki persediaan tepung bumbu homemade di rumah, resep berikut bisa menjadi pilihan. Dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan, racikan tepung bumbu serbaguna ini cukup mudah dibuat dan dapat disimpan sebagai stok untuk kebutuhan memasak.
Penasaran dengan bahan serta langkah pembuatannya? Simak resep lengkap tepung bumbu serbaguna berikut ini.
Berikut sejumlah bahan yang perlu disiapkan untuk membuat tepung bumbu homemade:
Setelah seluruh bahan tersedia, ikuti tahapan berikut agar menghasilkan tepung bumbu yang tercampur rata dan siap digunakan.
Panaskan wajan, kemudian sangrai daun seledri menggunakan api sedang cenderung kecil. Lakukan hingga teksturnya kering. Setelah itu, angkat dan masukkan ke dalam blender.
Tambahkan bawang putih goreng, bawang merah goreng, oregano kering, kunyit bubuk, paprika bubuk, garam, gula pasir, merica, kaldu ayam bubuk, baking powder, serta sebagian tepung tapioka ke dalam blender.
Proses seluruh bahan sampai halus dan tercampur merata.
Siapkan mangkuk berukuran cukup besar, lalu tuangkan campuran bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan sisa tepung tapioka bersama tepung terigu protein sedang.
Aduk seluruh bahan hingga tercampur sempurna dan tidak ada bagian yang menggumpal.
Setelah semua bahan tercampur rata, pindahkan tepung bumbu ke dalam wadah yang bersih, kering, dan kedap udara agar kualitasnya tetap terjaga.
Tepung bumbu serbaguna homemade kini bisa langsung digunakan untuk berbagai olahan gorengan. Kamu tinggal mengambil secukupnya sesuai kebutuhan memasak.
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