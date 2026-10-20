Resep Ayam Kukus Pedas yang Gurih dan Menggugah Selera, Cocok Jadi Menu Rumahan!

JawaPos.com – Ayam kukus pedas merupakan salah satu hidangan rumahan yang gurih dan menggugah selera.

Perpaduan daging ayam kukus yang lembut dengan bumbu cabai dan aneka rempah lainnya menghasilkan cita rasa yang kaya, sehingga cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Hidangan ayam kukus pedas ini cocok dijadikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama dengan keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (20/10), berikut ini merupakan resep untuk membuat ayam kukus pedas yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat ayam kukus pedas:

· Bahan bumbu dasar:

· 4 cm jahe