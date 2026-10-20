Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 20 Oktober 2026 | 23.41 WIB

Resep Ayam Kukus Pedas yang Gurih dan Menggugah Selera, Cocok Jadi Menu Rumahan!

Resep Ayam Kukus Pedas yang Praktis dan Bikin Nambah Nasi. (YouTube Devina Hermawan ) - Image

Resep Ayam Kukus Pedas yang Praktis dan Bikin Nambah Nasi. (YouTube Devina Hermawan )

JawaPos.com – Ayam kukus pedas merupakan salah satu hidangan rumahan yang gurih dan menggugah selera.

Perpaduan daging ayam kukus yang lembut dengan bumbu cabai dan aneka rempah lainnya menghasilkan cita rasa yang kaya, sehingga cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Hidangan ayam kukus pedas ini cocok dijadikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama dengan keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Selasa (20/10), berikut ini merupakan resep untuk membuat ayam kukus pedas yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat ayam kukus pedas:

·       Bahan bumbu dasar:

·       4 cm jahe

·       10 siung bawang putih

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Ayam Kukus Jamur, Menu Gurih yang Praktis dan Mengenyangkan - Image
Kuliner

Resep Ayam Kukus Jamur, Menu Gurih yang Praktis dan Mengenyangkan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.29 WIB

Resep Tuna Egg Mayo Sando ala Martin Praja, Ide Bekal Praktis dan Mengenyangkan - Image
Kuliner

Resep Tuna Egg Mayo Sando ala Martin Praja, Ide Bekal Praktis dan Mengenyangkan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.13 WIB

Resep Ayam Oseng Bawang, Gurih Pedas dengan Bumbu Melimpah - Image
Zodiak

Resep Ayam Oseng Bawang, Gurih Pedas dengan Bumbu Melimpah

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore