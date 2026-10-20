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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.13 WIB

Resep Tuna Egg Mayo Sando ala Martin Praja, Ide Bekal Praktis dan Mengenyangkan

Potret tuna egg mayo sando yang praktis dan mengenyangkan. (Sumber: instagram.com/@martinpraja) - Image

Potret tuna egg mayo sando yang praktis dan mengenyangkan. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)

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Bahan
Bahan isian:
2 butir telur rebus
4 sendok makan mayonnaise
1 kaleng tuna
1/2 buah bawang bombay
1/2 buah timun
1 sendok makan parsley
1/2 sendok teh paprika bubuk
1/4 sendok teh garam
1/4 sendok teh merica
1/2 sendok teh MSG

Bahan roti:
4 lembar roti tawar atau shokupan

Cara Pembuatan
1. Kupas telur rebus, kemudian hancurkan menggunakan garpu hingga teksturnya sesuai selera.
2. Cincang bawang bombay dan potong timun menjadi bagian kecil. Jika menggunakan tuna kalengan dalam air atau minyak, tiriskan terlebih dahulu.
3. Masukkan tuna, mayonnaise, bawang bombay, timun, dan parsley ke dalam wadah berisi telur yang sudah dihancurkan.
4. Tambahkan paprika bubuk, garam, merica, dan MSG.
5. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk isian yang creamy.
6. Ambil selembar roti tawar atau shokupan, kemudian letakkan isian tuna egg mayo di atasnya.
7. Tutup dengan selembar roti lainnya, lalu tekan perlahan agar isian lebih padat dan tidak mudah berantakan.
8. Potong sando menjadi dua bagian sesuai selera. Tuna egg mayo sando siap disajikan.

Tuna egg mayo sando ala Martin Praja bisa menjadi alternatif bekal yang praktis ketika kamu ingin menyajikan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kombinasi tuna, telur, dan mayonnaise menghasilkan isian gurih dan lembut, sedangkan potongan timun memberikan sensasi segar di setiap gigitan.

Agar lebih praktis, isian dapat disiapkan sebelum waktu makan dan disimpan dalam wadah tertutup di lemari es. Untuk bekal anak, simpan sando dalam wadah yang bersih dan gunakan tas bekal berpendingin agar isian berbahan tuna, telur, dan mayonnaise tetap terjaga keamanannya hingga waktu makan.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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