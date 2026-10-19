Resep Potato Wedges ala Restoran, Gurih Berempah dan Cocok untuk Teman Santai

JawaPos.com – Ingin menikmati camilan kentang yang renyah tanpa harus menggorengnya dalam minyak berlimpah? Potato wedges bisa menjadi pilihan menarik untuk dibuat sendiri di rumah. Potongan kentang berukuran besar yang dibalut tepung berbumbu ini menawarkan perpaduan tekstur garing di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Berbeda dari kentang goreng biasa, potato wedges memiliki bentuk potongan yang lebih tebal sehingga cocok dinikmati bersama saus favorit. Tambahan aneka rempah juga membuat cita rasanya semakin gurih dan aromanya menggugah selera. Dikutip dari akun YouTube Devina Hermawan, potato wedges dapat dibuat menggunakan air fryer dengan proses memasak yang praktis. Teknik ini memungkinkan kentang menjadi renyah dengan penggunaan minyak yang lebih sedikit dibandingkan metode menggoreng dengan cara deep frying. Berikut bahan-bahan dan langkah membuatnya. Cuci kentang hingga bersih, kemudian potong memanjang berbentuk wedges atau menyerupai irisan bulan sabit. Bilas kembali dengan air untuk menghilangkan sisa kotoran. Selanjutnya, kukus kentang selama kurang lebih 15 menit hingga teksturnya empuk, tetapi masih cukup kokoh untuk dilapisi tepung. Angkat dan biarkan sejenak agar uap panasnya berkurang. Siapkan mangkuk, lalu masukkan tepung terigu, maizena, mixed herbs, bubuk paprika, bubuk kari, bubuk bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan merica. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Kombinasi tepung dan rempah ini akan memberikan lapisan gurih sekaligus membantu menghasilkan tekstur renyah setelah kentang dimasak. Pecahkan telur ke dalam wadah terpisah. Tambahkan garam dan kaldu bubuk, kemudian kocok hingga seluruh bahan tercampur. Adonan telur berfungsi membantu lapisan tepung menempel pada permukaan kentang sehingga hasil akhirnya lebih merata. Masukkan potongan kentang ke dalam campuran tepung kering hingga seluruh permukaannya terlapisi. Setelah itu, celupkan kentang ke dalam kocokan telur. Angkat dan masukkan kembali ke campuran tepung kering. Pastikan seluruh bagian kentang terbalut dengan baik agar terbentuk lapisan luar yang lebih renyah saat dimasak. Susun kentang yang sudah dilapisi tepung di dalam keranjang air fryer. Usahakan potongan kentang tidak bertumpuk agar udara panas dapat bersirkulasi dengan baik. Masak pada suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 15 menit. Setelah itu, oleskan sedikit minyak pada permukaan kentang untuk membantu menghasilkan warna kecokelatan dan tekstur yang lebih garing. Naikkan suhu menjadi 200 derajat Celsius, kemudian masak kembali selama kurang lebih 10 menit hingga permukaannya renyah. Periksa tingkat kematangan secara berkala karena waktu memasak dapat berbeda tergantung ukuran kentang dan jenis air fryer yang digunakan.
Bahan-Bahan Potato Wedges
Bahan Pelapis Kering
Bahan Pelapis Basah
Cara Membuat Potato Wedges
1. Potong dan Kukus Kentang
2. Racik Bumbu Pelapis Kering
3. Siapkan Adonan Telur
4. Balut Kentang dengan Tepung dan Telur
5. Masak Menggunakan Air Fryer
JawaPos.com – Ingin menikmati camilan kentang yang renyah tanpa harus menggorengnya dalam minyak berlimpah? Potato wedges bisa menjadi pilihan menarik untuk dibuat sendiri di rumah. Potongan kentang berukuran besar yang dibalut tepung berbumbu ini menawarkan perpaduan tekstur garing di bagian luar dan lembut di bagian dalam.
Berbeda dari kentang goreng biasa, potato wedges memiliki bentuk potongan yang lebih tebal sehingga cocok dinikmati bersama saus favorit. Tambahan aneka rempah juga membuat cita rasanya semakin gurih dan aromanya menggugah selera.
Dikutip dari akun YouTube Devina Hermawan, potato wedges dapat dibuat menggunakan air fryer dengan proses memasak yang praktis. Teknik ini memungkinkan kentang menjadi renyah dengan penggunaan minyak yang lebih sedikit dibandingkan metode menggoreng dengan cara deep frying. Berikut bahan-bahan dan langkah membuatnya.
Cuci kentang hingga bersih, kemudian potong memanjang berbentuk wedges atau menyerupai irisan bulan sabit. Bilas kembali dengan air untuk menghilangkan sisa kotoran.
Selanjutnya, kukus kentang selama kurang lebih 15 menit hingga teksturnya empuk, tetapi masih cukup kokoh untuk dilapisi tepung. Angkat dan biarkan sejenak agar uap panasnya berkurang.
Siapkan mangkuk, lalu masukkan tepung terigu, maizena, mixed herbs, bubuk paprika, bubuk kari, bubuk bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan merica.
Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Kombinasi tepung dan rempah ini akan memberikan lapisan gurih sekaligus membantu menghasilkan tekstur renyah setelah kentang dimasak.
Pecahkan telur ke dalam wadah terpisah. Tambahkan garam dan kaldu bubuk, kemudian kocok hingga seluruh bahan tercampur.
Adonan telur berfungsi membantu lapisan tepung menempel pada permukaan kentang sehingga hasil akhirnya lebih merata.
Masukkan potongan kentang ke dalam campuran tepung kering hingga seluruh permukaannya terlapisi. Setelah itu, celupkan kentang ke dalam kocokan telur.
Angkat dan masukkan kembali ke campuran tepung kering. Pastikan seluruh bagian kentang terbalut dengan baik agar terbentuk lapisan luar yang lebih renyah saat dimasak.
Susun kentang yang sudah dilapisi tepung di dalam keranjang air fryer. Usahakan potongan kentang tidak bertumpuk agar udara panas dapat bersirkulasi dengan baik.
Masak pada suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 15 menit. Setelah itu, oleskan sedikit minyak pada permukaan kentang untuk membantu menghasilkan warna kecokelatan dan tekstur yang lebih garing.
Naikkan suhu menjadi 200 derajat Celsius, kemudian masak kembali selama kurang lebih 10 menit hingga permukaannya renyah. Periksa tingkat kematangan secara berkala karena waktu memasak dapat berbeda tergantung ukuran kentang dan jenis air fryer yang digunakan.
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