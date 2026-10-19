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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.44 WIB

Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Empal Ayam Gurih Manis dengan Sambal Segar

Resep Empal Ayam yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Empal ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Perpaduan bumbu rempah, rasa manis dari gula merah, serta gurihnya santan membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Selain memiliki cita rasa yang kaya, empal ayam juga dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar maupun supermarket. Menu ini cocok dijadikan lauk makan siang, makan malam, atau persediaan lauk untuk keluarga.

Dikutip dari akun YouTube Devina Hermawan, empal ayam dapat dibuat melalui proses perebusan berbumbu, pemipihan daging, kemudian penggorengan hingga kecokelatan. Agar semakin nikmat, hidangan ini bisa disajikan bersama sambal cabai rawit yang dilengkapi terasi dan perasan jeruk limau. Berikut bahan-bahan dan cara membuatnya.

Bahan-Bahan Empal Ayam

  • 1 kg dada ayam filet
  • 1 sdt asam jawa
  • 65 ml santan
  • 4 sdm gula merah
  • 1 sdm kecap manis
  • 2 sdm minyak
  • 700 ml air
  • 2 sdt garam
  • 2 sdt kaldu ayam bubuk
  • 1 sdt penyedap
  • 1 sdm gula pasir
  • ¼ sdt merica

Bahan Aromatik

  • 12 siung bawang merah
  • 2 lembar daun salam
  • 3 lembar daun jeruk
  • 1 batang serai

Bumbu Halus

  • 8–10 siung bawang putih
  • 5 butir kemiri
  • 3 cm jahe
  • 8 cm lengkuas
  • 1 sdm ketumbar
  • 50 ml air
  • 50 ml minyak

Bahan Sambal Pedas

  • 45 gram cabai rawit hijau
  • 5 buah cabai rawit merah
  • 8 siung bawang merah
  • 1 buah tomat merah
  • 4 gram terasi yang sudah dibakar
  • 1–2 buah jeruk limau
  • ½ sdt garam
  • ⅓ sdt penyedap
  • 2 sdt gula pasir

Bahan Pelengkap

  • Nasi putih hangat
  • Timun
  • Daun kemangi

Cara Membuat Empal Ayam

1. Siapkan Daging Ayam dan Bumbu

Potong dada ayam filet menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Tusuk potongan ayam menggunakan tusuk sate yang telah dipotong menjadi dua bagian agar lebih mudah diolah.

Berikutnya, masukkan bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, dan ketumbar ke dalam blender. Tambahkan air serta minyak, kemudian haluskan seluruh bahan hingga membentuk bumbu yang lembut.

Iris bawang merah dan memarkan batang serai untuk mengeluarkan aromanya.

2. Tumis Bumbu hingga Harum

Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Tumis irisan bawang merah sampai matang dan berwarna kecokelatan.

Masukkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Aduk hingga aromanya keluar, kemudian tambahkan bumbu halus yang sudah disiapkan.

Masak sambil diaduk hingga bumbu matang, harum, dan minyak mulai terpisah dari bumbu.

3. Masak Ayam Bersama Bumbu

Tuangkan air dan santan ke dalam wajan. Tambahkan gula merah, kecap manis, asam jawa, garam, merica, kaldu ayam bubuk, penyedap, serta gula pasir.

Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata. Setelah itu, masukkan potongan ayam dan masak selama kurang lebih 15 menit agar bumbu meresap.

Angkat ayam, lalu tiriskan. Pipihkan setiap potongan menggunakan ulekan secara perlahan agar daging lebih mudah menyerap bumbu dan memiliki tekstur khas empal.

Masukkan kembali ayam ke dalam wajan dan lanjutkan memasak dengan api sedang cenderung kecil hingga kuah menyusut. Setelah itu, angkat dan tiriskan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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