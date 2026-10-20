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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.04 WIB

Resep Ayam Oseng Bawang, Gurih Pedas dengan Bumbu Melimpah

Potret ayam oseng bawang, lauk pedas jika bosan makan ayam yang gitu-gitu aja. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s) - Image

Potret ayam oseng bawang, lauk pedas jika bosan makan ayam yang gitu-gitu aja. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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