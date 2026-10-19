Pramono Sebut Jakarta Duduki Posisi ke-15 sebagai Kota Transportasi Terbaik di Dunia

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Provinsi DKI Jakarta di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (29/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan bahwa Jakarta mengalami peningkatan peringkat transportasi publik terbaik di dunia dari posisi ke-17 pada tahun lalu menjadi ke-15 pada 2026.
“Saya ingin menyampaikan satu hal yaitu berkaitan dengan peringkat transportasi Jakarta. Time Out telah mengeluarkan hasil surveinya. Jakarta sekarang ini untuk dunia, yang tahun lalu menduduki peringkat 17 naik menjadi peringkat 15 terbaik dunia,” papar Pramono saat dijumpai di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (19/10).
Menurut dia, kenaikan peringkat tersebut dapat terjadi karena kini transportasi di ibu kota semakin terintegrasi mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, hingga Mikrotrans.
Pramono mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan majalah perjalanan Time Out terhadap lebih dari 24.000 warga, sebanyak 79,2 persen responden memberikan penilaian positif terhadap layanan transportasi publik di Jakarta.
Di negara ASEAN, Jakarta juga menduduki posisi kedua sebagai kota dengan transportasi terbaik setelah Singapura.
Untuk itu, Pramono pun berjanji akan terus meningkatkan integrasi transportasi umum, terutama melalui layanan Transjabodetabek.
“Di Asia ranking tujuh, ya tentunya setelah Singapura, Taiwan, dan sebagainya. Tetapi intinya dengan integrasi yang semakin baik, mudah-mudahan transportasi di Jakarta juga akan menjadi semakin baik. Dan untuk itu, saya akan melanjutkan mengkoneksikan yang belum terkoneksi yang ada di Jakarta ini. Terutama untuk Transjabodetabek,” ungkap Pramono.
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Dia menilai, layanan Transjabodetabek yang menjangkau wilayah penyangga Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, turut berperan dalam mengurangi kemacetan di Jakarta.
Oleh sebab itu, Pramono mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan transportasi di ibu kota.
Adapun berdasarkan survei Time Out pada 2026, Jakarta menempati peringkat ke-15 dari 20 kota dengan transportasi publik terbaik di dunia.
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Jawa Pos
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