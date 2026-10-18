Tak Perlu Kompor Berlama-lama, Ini Resep Nasi Gurih Ayam Pedas yang Mudah Dibuat

JawaPos.com – Bingung menentukan menu makan yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Nasi gurih ayam pedas bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Perpaduan nasi berbumbu rempah, ayam yang telah dimarinasi, serta sambal bercita rasa pedas menghasilkan hidangan dengan aroma harum dan rasa gurih yang nikmat. Menariknya, proses memasaknya tidak memerlukan banyak peralatan karena nasi dan ayam dapat dimasak bersamaan menggunakan rice cooker.

Selain mudah dibuat, bahan-bahan yang diperlukan juga cukup sederhana sehingga cocok bagi kamu yang ingin menyajikan masakan rumahan tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi gurih ayam pedas menggunakan rice cooker yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-bahan Nasi Gurih Ayam Pedas Bahan nasi gurih:

300 gram beras

400 ml air

3 cm lengkuas

2 lembar daun salam

1 batang serai

2 lembar daun pandan

8 buah cabai rawit merah

8 buah cabai rawit hijau

1 sdm margarin

1 sdt garam

1 sdt kaldu ayam bubuk Bahan ayam:

250 gram paha ayam filet

½ buah jeruk nipis

2 sdt tepung maizena

2 sdm santan

½ sdt garam

½ sdt kaldu ayam bubuk

⅛ sdt merica

1 sdt gula pasir Bahan sambal:

3 sdm minyak goreng

12 buah cabai merah keriting

2 buah cabai rawit merah, jika suka

3 siung bawang putih

5 siung bawang merah

5 lembar daun jeruk

2 gram terasi bakar Bahan pelengkap:

Daun pisang

Daun kemangi Cara Membuat Nasi Gurih Ayam Pedas dengan Rice Cooker 1. Siapkan sambal berbumbu