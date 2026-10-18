Tak Perlu Kompor Berlama-lama, Ini Resep Nasi Gurih Ayam Pedas yang Mudah Dibuat

Resep Nasi Gurih Ayam Pedas yang Lezat dan Pakai Rice Cooker. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Bingung menentukan menu makan yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Nasi gurih ayam pedas bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Perpaduan nasi berbumbu rempah, ayam yang telah dimarinasi, serta sambal bercita rasa pedas menghasilkan hidangan dengan aroma harum dan rasa gurih yang nikmat. Menariknya, proses memasaknya tidak memerlukan banyak peralatan karena nasi dan ayam dapat dimasak bersamaan menggunakan rice cooker.
Selain mudah dibuat, bahan-bahan yang diperlukan juga cukup sederhana sehingga cocok bagi kamu yang ingin menyajikan masakan rumahan tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi gurih ayam pedas menggunakan rice cooker yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.
Bahan nasi gurih:
Bahan ayam:
Bahan sambal:
Bahan pelengkap:
1. Siapkan sambal berbumbu
Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit, daun jeruk, dan terasi bakar. Tumis seluruh bahan sampai harum dan warnanya sedikit kecokelatan.
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Jawa Pos
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