Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 19 Oktober 2026 | 03.36 WIB

Tak Perlu Kompor Berlama-lama, Ini Resep Nasi Gurih Ayam Pedas yang Mudah Dibuat

Resep Nasi Gurih Ayam Pedas yang Lezat dan Pakai Rice Cooker. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Nasi Gurih Ayam Pedas yang Lezat dan Pakai Rice Cooker. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Bingung menentukan menu makan yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Nasi gurih ayam pedas bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Perpaduan nasi berbumbu rempah, ayam yang telah dimarinasi, serta sambal bercita rasa pedas menghasilkan hidangan dengan aroma harum dan rasa gurih yang nikmat. Menariknya, proses memasaknya tidak memerlukan banyak peralatan karena nasi dan ayam dapat dimasak bersamaan menggunakan rice cooker.

Selain mudah dibuat, bahan-bahan yang diperlukan juga cukup sederhana sehingga cocok bagi kamu yang ingin menyajikan masakan rumahan tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep nasi gurih ayam pedas menggunakan rice cooker yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-bahan Nasi Gurih Ayam Pedas

Bahan nasi gurih:

  • 300 gram beras
  • 400 ml air
  • 3 cm lengkuas
  • 2 lembar daun salam
  • 1 batang serai
  • 2 lembar daun pandan
  • 8 buah cabai rawit merah
  • 8 buah cabai rawit hijau
  • 1 sdm margarin
  • 1 sdt garam
  • 1 sdt kaldu ayam bubuk

Bahan ayam:

  • 250 gram paha ayam filet
  • ½ buah jeruk nipis
  • 2 sdt tepung maizena
  • 2 sdm santan
  • ½ sdt garam
  • ½ sdt kaldu ayam bubuk
  • ⅛ sdt merica
  • 1 sdt gula pasir

Bahan sambal:

  • 3 sdm minyak goreng
  • 12 buah cabai merah keriting
  • 2 buah cabai rawit merah, jika suka
  • 3 siung bawang putih
  • 5 siung bawang merah
  • 5 lembar daun jeruk
  • 2 gram terasi bakar

Bahan pelengkap:

  • Daun pisang
  • Daun kemangi

Cara Membuat Nasi Gurih Ayam Pedas dengan Rice Cooker

1. Siapkan sambal berbumbu

Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit, daun jeruk, dan terasi bakar. Tumis seluruh bahan sampai harum dan warnanya sedikit kecokelatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hangat dan Mengenyangkan! Resep Mie Nyemek Rumahan dengan Bumbu yang Meresap - Image
Kuliner

Hangat dan Mengenyangkan! Resep Mie Nyemek Rumahan dengan Bumbu yang Meresap

Senin, 19 Oktober 2026 | 03.17 WIB

Anti Alot! Resep Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam dengan Aroma Rempah yang Kuat - Image
Kuliner

Anti Alot! Resep Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam dengan Aroma Rempah yang Kuat

Senin, 19 Oktober 2026 | 02.26 WIB

Pedasnya Bikin Nagih, Gurihnya Bikin Lahap! Ini Resep Cabe Gendot Sambal Rebon - Image
Kuliner

Pedasnya Bikin Nagih, Gurihnya Bikin Lahap! Ini Resep Cabe Gendot Sambal Rebon

Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.43 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore