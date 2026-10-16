Resep Tumis Ayam Pedas Kacang Panjang, Praktis 15 Menit

Potret tumis ayam pedas kacang panjang, menu rumahan yang cocok disandingkan dengan nasi hangat. (instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Tumis ayam pedas kacang panjang bisa menjadi pilihan menu rumahan untuk kamu yang menyukai lauk bercita rasa pedas dan gurih. Perpaduan ayam fillet yang lembut dengan kacang panjang memberikan tekstur berbeda dalam satu hidangan. Ditambah cabai rawit dan terasi, tumisan ini memiliki aroma khas yang menggugah selera.
Resep tumis ayam pedas kacang panjang ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Dalam unggahannya, hidangan tersebut disebut bisa dibuat dalam waktu sekitar 15 menit sehingga cocok untuk menu sehari-hari ketika ingin memasak tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.
Bahan bumbunya juga cukup sederhana, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan hijau, tomat, hingga terasi. Perpaduan bumbu tersebut menghasilkan cita rasa pedas dan gurih, sementara saus tiram, gula, garam, serta kaldu jamur membantu menyeimbangkan rasa.
Penggunaan dua jenis cabai rawit membuat tumisan ini cocok untuk pencinta makanan pedas. Namun, jumlah cabai bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kacang panjang juga menambah variasi tekstur sekaligus melengkapi ayam sebagai bahan utama.
Bahan
15 siung bawang merah
8 siung bawang putih
20 buah cabai rawit merah
20 buah cabai rawit hijau
1 buah tomat
1 buah terasi
Kacang panjang secukupnya
Air secukupnya
Saus tiram secukupnya
1/2 sdt garam
1,5 sdt gula pasir
2 sdt kaldu jamur
Ayam fillet secukupnya
Garam secukupnya untuk membumbui ayam
Lada secukupnya
Bubuk bawang putih secukupnya
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Potong ayam fillet menjadi bagian kecil sesuai selera. Bumbui dengan garam, lada, dan bubuk bawang putih, lalu aduk hingga merata.
2. Cuci kacang panjang dan potong sesuai selera. Iris tomat, kemudian siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau.
3. Haluskan bawang merah, bawang putih, kedua jenis cabai rawit, tomat, dan terasi. Tingkat kehalusan bumbu dapat disesuaikan dengan selera.
4. Panaskan minyak dalam wajan, lalu masak ayam hingga berubah warna dan matang. Angkat sementara dan sisihkan.
5. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bumbu halus hingga harum dan matang.
6. Masukkan kacang panjang, kemudian aduk bersama bumbu hingga tercampur rata. Tambahkan sedikit air agar bahan lebih mudah matang.
7. Masukkan ayam yang sudah dimasak, lalu tambahkan saus tiram, garam, gula pasir, dan kaldu jamur.
8. Aduk seluruh bahan hingga bumbu meresap dan kacang panjang mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Koreksi rasa sesuai selera.
9. Setelah ayam dan kacang panjang matang, angkat tumisan dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Tumis ayam pedas kacang panjang menawarkan kombinasi rasa dan tekstur yang cocok untuk lauk sehari-hari. Ayam memberikan rasa gurih, kacang panjang menambah tekstur renyah, sedangkan cabai dan terasi menjadi kunci cita rasa pedas dengan aroma khas.
Jika ingin membuatnya untuk seluruh anggota keluarga, jumlah cabai bisa dikurangi agar rasa pedasnya lebih seimbang. Sajikan tumisan ini bersama nasi hangat untuk menu makan siang atau makan malam yang praktis.
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