Resep Ayam Kukus Daun Bawang, Gurih dan Praktis untuk Menu Harian

JawaPos.com - Ayam kukus daun bawang bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi yang ingin menikmati olahan ayam dengan bumbu sederhana. Perpaduan jahe, bawang putih, dan daun bawang menghasilkan aroma harum, sedangkan saus berbahan kecap asin, minyak wijen, serta saus tiram memberikan cita rasa gurih.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram dan TikTok @bukuresepmami. Bahan utamanya adalah tiga paha ayam yang dimarinasi terlebih dahulu dengan garam, lada, dan tepung tapioka. Tambahan jahe, bawang putih, serta daun bawang membantu memperkaya aroma ayam sebelum dikukus.

Keistimewaan hidangan ini terletak pada saus daun bawangnya. Bawang putih cincang, irisan daun bawang, jahe bubuk, kecap asin, minyak wijen, dan saus tiram dicampurkan dengan minyak panas. Setelah itu, air kaldu yang dihasilkan selama proses pengukusan ditambahkan untuk menyatukan rasa sekaligus membuat saus lebih mudah disiramkan ke ayam.

Dibandingkan ayam yang digoreng, metode kukus tidak membutuhkan banyak minyak untuk memasak dagingnya. Karena menggunakan ayam sebagai bahan utama, hidangan ini juga bisa menjadi pilihan menu tinggi protein. Meski begitu, kandungan kalori akhirnya tetap bergantung pada bagian ayam, jumlah kulit, dan takaran bumbu yang digunakan.

Bahan

Bahan marinasi:

3 paha ayam

1 sdt garam

1 sdt lada

1 sdm tepung tapioka

Daun bawang secukupnya

Jahe secukupnya

Bawang putih secukupnya



Bumbu saus daun bawang:

Daun bawang secukupnya

Bawang putih cincang secukupnya

1/2 sdt jahe bubuk

2 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

1 sdm saus tiram

3 sdm minyak panas

3 sdm air kaldu ayam dari hasil pengukusan

Cara Pembuatan

1. Bersihkan paha ayam, kemudian masukkan ke dalam wadah untuk marinasi.

2. Tambahkan garam, lada, dan tepung tapioka. Aduk hingga bumbu melapisi ayam secara merata.

3. Siapkan daun bawang, jahe, dan bawang putih, lalu tambahkan ke dalam wadah ayam sebagai bahan aromatik.

4. Kukus ayam hingga matang sempurna. Waktu pengukusan dapat disesuaikan dengan ukuran paha ayam. Sisihkan sedikit air kaldu yang terkumpul dari proses pengukusan untuk membuat saus.

5. Untuk membuat saus, iris daun bawang dan siapkan bawang putih cincang dalam wadah tahan panas.

6. Tambahkan jahe bubuk, kecap asin, minyak wijen, dan saus tiram. Aduk hingga tercampur rata.

7. Siram campuran bumbu dengan minyak panas secara hati-hati, lalu aduk kembali agar aromanya keluar dan seluruh bahan tercampur.

8. Masukkan 3 sdm air kaldu ayam dari hasil pengukusan. Aduk hingga saus menyatu.

9. Tata ayam kukus di atas piring, kemudian siram dengan saus daun bawang.

10. Sajikan selagi hangat bersama nasi dan sayuran sesuai selera.

Ayam kukus daun bawang cocok dijadikan menu makan siang atau malam ketika ingin menyajikan lauk yang gurih tanpa perlu menggoreng ayam. Aroma jahe dan bawang putih juga memberikan karakter rasa yang hangat, sementara saus daun bawang membuat hidangan terasa lebih kaya.

Jika sedang mengatur pola makan, kamu bisa menyesuaikan penggunaan kulit ayam, takaran minyak, dan kecap asin sesuai kebutuhan. Sajikan bersama sayuran serta sumber karbohidrat dalam porsi seimbang agar menu harian tetap bervariasi.