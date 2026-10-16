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Nola Amalia Rosyada
Jumat, 16 Oktober 2026 | 21.19 WIB

Resep Crispy Japanese Long Fries, Camilan Kentang Renyah

Potret Japanese long fries, camilan renyah, gurih, dan mudah dibuat. (instagram.com/@kasyafa.a) - Image

Potret Japanese long fries, camilan renyah, gurih, dan mudah dibuat. (instagram.com/@kasyafa.a)

JawaPos.com - Kentang tidak hanya bisa diolah menjadi kentang goreng biasa. Dengan tambahan tepung maizena dan beberapa bumbu, kentang juga bisa dibuat menjadi crispy Japanese long fries, camilan berbentuk panjang yang sekilas menyerupai French fries.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @kasyafa.a. Berbeda dari kentang goreng pada umumnya yang dibuat dari potongan kentang utuh, camilan ini menggunakan kentang rebus yang dihaluskan terlebih dahulu. Adonan kemudian dicampur dengan tepung maizena, bumbu, dan keju parut sebelum dibentuk memanjang dan digoreng.

Tepung maizena membantu membentuk adonan agar mudah diolah, sedangkan garam, kaldu bubuk, dan merica memberikan rasa gurih. Tambahan bubuk cabai atau paprika bisa memberikan sentuhan pedas, sementara parsley dan keju parut membuat rasanya semakin menarik.

Cara membuatnya juga cukup sederhana karena tidak memerlukan banyak bahan. Setelah kentang direbus dan dihaluskan, seluruh bahan tinggal dicampurkan hingga menjadi adonan yang bisa dibentuk. Agar hasilnya lebih menarik, adonan dapat dibuat menyerupai kentang goreng panjang sebelum dimasukkan ke dalam minyak panas.

Bahan
300 gram kentang, kupas dan potong
3 sdm tepung maizena
½ sdt garam
¼ sdt kaldu bubuk
Bubuk cabai atau paprika secukupnya
Merica bubuk secukupnya
Parsley secukupnya
Keju parut secukupnya
Minyak untuk menggoreng
Saus sambal untuk pelengkap

Cara Pembuatan
1. Kupas dan potong kentang menjadi beberapa bagian agar lebih mudah matang. Rebus kentang hingga empuk.
2. Angkat kentang, tiriskan, lalu haluskan hingga teksturnya lembut dan tidak menggumpal.
3. Masukkan tepung maizena, garam, kaldu bubuk, bubuk cabai atau paprika, merica bubuk, parsley, dan keju parut.
4. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan yang bisa dibentuk. Pastikan adonan tidak terlalu lengket agar lebih mudah diolah.
5. Ambil sedikit adonan, kemudian bentuk memanjang menyerupai French fries. Ulangi hingga seluruh adonan habis.
6. Panaskan minyak dengan api sedang. Masukkan adonan kentang secara bertahap agar tidak saling menempel.
7. Goreng hingga bagian luarnya berwarna kuning keemasan dan terasa renyah. Angkat, lalu tiriskan.
8. Sajikan crispy Japanese long fries selagi hangat bersama saus sambal.

Crispy Japanese long fries bisa menjadi ide camilan untuk menemani waktu santai di rumah. Perpaduan kentang dan keju menghasilkan rasa gurih, sementara bumbu cabai atau paprika bisa disesuaikan dengan selera.

Agar hasilnya lebih nikmat, pastikan kentang sudah cukup halus sebelum dicampur dengan bahan lain. Bentuk adonan dengan ukuran yang relatif seragam supaya matang lebih merata saat digoreng. Sajikan segera setelah matang untuk menikmati tekstur renyah di bagian luar.

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Editor: Novia Tri Astuti
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