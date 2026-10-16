Resep Gorengan Tahu Teri, Gurih Renyah dan Cocok Dicocol Sambal Kecap

Potret tahu teri yang gurih dan renyah, cocok disajikan dengan sambal kecap. (instagram.com/@hendrikpyong)
JawaPos.com - Gorengan menjadi salah satu camilan yang sulit ditolak, apalagi jika memiliki rasa gurih dan asin dengan ukuran kecil yang praktis disantap. Salah satu variasi yang bisa dibuat di rumah adalah gorengan tahu teri, perpaduan tahu lembut, ikan teri, dan bawang goreng dalam adonan sederhana.
Resep gorengan tahu teri ini dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan, mulai dari tahu, ikan teri nasi, bawang merah goreng, hingga bawang putih goreng. Tambahan tepung tapioka membantu menyatukan adonan agar lebih mudah dibentuk sebelum digoreng.
Ikan teri nasi menjadi salah satu bahan yang memberikan rasa asin dan gurih alami. Sebelum dicampurkan ke adonan, teri digoreng terlebih dahulu agar teksturnya lebih renyah. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih goreng menambahkan aroma yang membuat cita rasa gorengan semakin kuat.
Adonan juga menggunakan telur sebagai bahan pengikat, serta minyak wijen untuk memberikan aroma khas. Gula dan lada putih melengkapi bumbu sehingga rasa gurihnya lebih seimbang.
Gorengan tahu teri cocok disajikan sebagai camilan sore atau lauk pendamping nasi. Agar lebih nikmat, sajikan selagi hangat bersama sambal kecap yang memberikan perpaduan rasa manis, asin, dan pedas.
Bahan
250 gram tahu
8 gram bawang merah goreng
8 gram bawang putih goreng
40 gram ikan teri nasi, digoreng
2 sdt gula
1 sdt lada putih
2 sdm tepung tapioka
1 sdm minyak wijen
1 butir telur
Minyak goreng secukupnya
Pelengkap:
Sambal kecap secukupnya
Cara Pembuatan
1. Panaskan minyak, lalu goreng ikan teri nasi hingga matang dan renyah. Angkat dan tiriskan.
2. Haluskan tahu menggunakan garpu hingga teksturnya lembut dan tidak menggumpal.
3. Masukkan bawang merah goreng, bawang putih goreng, ikan teri yang sudah digoreng, gula, dan lada putih ke dalam tahu.
4. Tambahkan tepung tapioka, minyak wijen, serta telur.
5. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan yang bisa disendok.
6. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang cenderung kecil. Pastikan minyak sudah cukup panas sebelum adonan digoreng.
7. Ambil adonan menggunakan sendok, lalu masukkan sedikit demi sedikit ke dalam minyak panas. Buat ukuran kecil agar lebih mudah matang merata.
8. Goreng hingga bagian luar berwarna kecokelatan dan teksturnya terasa renyah. Balik perlahan agar kedua sisinya matang.
9. Angkat gorengan tahu teri, kemudian tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.
10. Sajikan selagi hangat bersama sambal kecap.
Gorengan tahu teri bisa menjadi pilihan camilan sederhana dengan perpaduan rasa gurih dari tahu, ikan teri, dan bawang goreng. Ukurannya yang kecil membuatnya praktis disantap, baik sebagai teman bersantai maupun pelengkap hidangan utama.
Agar hasilnya tidak terlalu lembek, tiriskan tahu terlebih dahulu jika mengandung banyak air. Goreng adonan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak sekaligus supaya suhu minyak tetap stabil dan bagian luarnya bisa matang renyah. Sajikan bersama sambal kecap untuk menambah cita rasa.
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