Resep Cumi Pedas Cabai Rawit, Gurih dan Nikmatnya Bikin Nambah Nasi

Resep Cumi Pedas Dower yang Enak dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Cumi-cumi menjadi salah satu bahan makanan laut yang digemari karena bisa diolah menjadi beragam hidangan lezat. Mulai dari tumisan sederhana hingga masakan berbumbu pedas, seafood ini selalu menarik untuk dijadikan menu makan bersama keluarga.

Salah satu olahan yang tengah menarik perhatian adalah cumi pedas dengan perpaduan cabai rawit hijau, cabai rawit merah, dan bawang putih. Kombinasi bumbu tersebut menghasilkan cita rasa gurih dengan sensasi pedas yang cocok bagi pencinta makanan berbumbu kuat.

Selain memiliki rasa yang menggugah selera, hidangan ini juga cukup praktis untuk dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak memerlukan teknik yang rumit.

Cumi pedas bisa menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam, terutama jika disajikan bersama nasi putih hangat.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cumi pedas dengan bumbu cabai dan bawang putih yang bisa kamu coba di rumah.

Bahan-Bahan Cumi Pedas 500 gram cumi segar

10 siung bawang putih

20 buah cabai rawit hijau

10 buah cabai rawit merah

1/2 sendok teh garam

1/2 sendok teh penyedap rasa atau micin

1 sendok teh baking soda

1/2 buah jeruk nipis Cara Membuat Cumi Pedas Bersihkan cumi. Cuci cumi hingga bersih, kemudian buang bagian tinta dan kotoran yang tidak digunakan. Masukkan cumi ke dalam wadah untuk proses marinasi. Marinasi dengan jeruk nipis dan baking soda. Tambahkan baking soda serta perasan jeruk nipis ke dalam wadah berisi cumi. Aduk hingga tercampur rata, lalu diamkan selama 20–25 menit. Rebus cumi hingga matang. Didihkan air di dalam panci, kemudian masukkan cumi yang sudah dimarinasi. Rebus hingga matang, lalu angkat dan tiriskan. Haluskan bawang putih. Masukkan bawang putih ke dalam chopper, kemudian proses hingga halus. Jika tidak memiliki chopper, bawang putih bisa dicincang atau diulek menggunakan cobek. Cincang kasar cabai. Tambahkan cabai rawit hijau dan cabai rawit merah ke dalam chopper berisi bawang putih. Proses sebentar hingga seluruh bahan tercincang kasar, lalu sisihkan. Tumis bumbu pedas. Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan atau panci. Masukkan campuran bawang putih dan cabai, kemudian tumis menggunakan api sedang hingga harum. Tambahkan bumbu penyedap. Masukkan garam dan penyedap rasa ke dalam tumisan. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan rasanya menyatu. Masukkan cumi rebus. Tambahkan cumi yang telah ditiriskan ke dalam tumisan bumbu. Aduk perlahan hingga seluruh permukaan cumi terbalut cabai dan bawang putih. Masak hingga bumbu meresap. Tumis sebentar sampai bumbu tercampur merata. Hindari memasak cumi terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi alot. Sajikan selagi hangat. Matikan api dan pindahkan cumi pedas ke piring saji. Hidangkan bersama nasi putih hangat agar kenikmatan rasa gurih dan pedasnya semakin terasa. Tips agar Cumi Pedas Lebih Lezat Pilih cumi segar dengan aroma yang tidak menyengat agar hasil masakan lebih nikmat.

Sesuaikan jumlah cabai dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Jika tidak terlalu menyukai pedas, jumlah cabai rawit bisa dikurangi.

Gunakan api sedang saat menumis agar bawang putih tidak cepat gosong dan menghasilkan rasa pahit.

Perhatikan waktu memasak cumi karena pemasakan yang terlalu lama dapat membuat teksturnya keras atau alot.

Jika menggunakan baking soda untuk membantu melunakkan cumi, gunakan secukupnya dan bilas cumi setelah proses marinasi sebelum direbus agar sisa baking soda tidak memengaruhi rasa. Cumi pedas dengan perpaduan cabai hijau, cabai merah, dan bawang putih ini bisa menjadi alternatif lauk rumahan yang menggugah selera. Dengan bahan yang sederhana dan langkah pembuatan yang mudah diikuti, kamu bisa menyajikan hidangan seafood bercita rasa pedas tanpa harus pergi ke restoran.