Resep Cumi Pedas Cabai Rawit, Gurih dan Nikmatnya Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com – Cumi-cumi menjadi salah satu bahan makanan laut yang digemari karena bisa diolah menjadi beragam hidangan lezat. Mulai dari tumisan sederhana hingga masakan berbumbu pedas, seafood ini selalu menarik untuk dijadikan menu makan bersama keluarga.
Salah satu olahan yang tengah menarik perhatian adalah cumi pedas dengan perpaduan cabai rawit hijau, cabai rawit merah, dan bawang putih. Kombinasi bumbu tersebut menghasilkan cita rasa gurih dengan sensasi pedas yang cocok bagi pencinta makanan berbumbu kuat.
Selain memiliki rasa yang menggugah selera, hidangan ini juga cukup praktis untuk dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak memerlukan teknik yang rumit.
Cumi pedas bisa menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam, terutama jika disajikan bersama nasi putih hangat.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep cumi pedas dengan bumbu cabai dan bawang putih yang bisa kamu coba di rumah.
Cumi pedas dengan perpaduan cabai hijau, cabai merah, dan bawang putih ini bisa menjadi alternatif lauk rumahan yang menggugah selera. Dengan bahan yang sederhana dan langkah pembuatan yang mudah diikuti, kamu bisa menyajikan hidangan seafood bercita rasa pedas tanpa harus pergi ke restoran.
Sajikan selagi hangat bersama nasi putih dan lauk pendamping sesuai selera untuk melengkapi menu makan keluarga.
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