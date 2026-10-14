Bikin Nagih! Resep Ati Ampela Sambal Pedas yang Cocok Jadi Lauk Rumahan

Resep Ati Ampela Bumbu Pedas yang Enak. (YouTube Ika Mardatillah) JawaPos.com – Ati ampela menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi lauk lezat untuk keluarga. Teksturnya yang khas dengan cita rasa gurih membuat jeroan ayam ini cocok dipadukan dengan berbagai jenis bumbu, termasuk sambal bercita rasa pedas. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah ati ampela bumbu pedas dengan perpaduan cabai merah, cabai hijau, bawang, dan gula merah. Racikan tersebut menghasilkan cita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis yang cocok disajikan bersama nasi putih hangat. Agar semakin nikmat, ati ampela perlu direbus hingga empuk sebelum diolah bersama sambal. Proses memasaknya juga perlu diperhatikan supaya bumbu meresap dengan baik dan menghasilkan lauk dengan cita rasa yang lebih kaya. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ati ampela bumbu pedas yang bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan langkah pembuatannya dapat diikuti untuk menu makan sehari-hari. Baca Juga:Bikin Ketagihan! Resep Roti Goreng Telur Asin yang Lumer dan Mudah Dibuat Bahan-Bahan Ati Ampela Bumbu Pedas 500 gram ati ampela ayam.

Bumbu marinasi atau kunyit bubuk secukupnya.

10 siung bawang merah.

8 siung bawang putih.

3 buah cabai merah besar.

3 buah cabai hijau besar.

20 buah cabai rawit merah dan hijau.

50 gram gula merah.

1 buah tomat merah.

1 sendok teh garam.

Penyedap rasa secukupnya.

Daun jeruk secukupnya.

Air secukupnya.

Minyak goreng secukupnya. Cara Membuat Ati Ampela Bumbu Pedas Rebus ati ampela hingga empuk. Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan ati ampela bersama kunyit bubuk atau bumbu marinasi, daun jeruk, dan sedikit garam. Rebus hingga matang dan teksturnya empuk. Potong ati ampela. Setelah matang, angkat dan tiriskan ati ampela. Tunggu hingga cukup dingin untuk ditangani, lalu potong menjadi bagian-bagian kecil sesuai selera. Siapkan bahan sambal. Panaskan minyak dalam wajan atau panci. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai rawit merah dan hijau, serta tomat merah. Tumis hingga layu. Masak semua bahan sambal sampai layu dan aromanya keluar. Setelah itu, angkat dan tiriskan bahan-bahan tersebut. Haluskan bumbu. Masukkan bahan sambal yang telah digoreng ke dalam chopper. Haluskan sesuai tekstur yang diinginkan. Jika tidak memiliki chopper, bumbu juga bisa diulek secara manual. Goreng ati ampela sebentar. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian goreng potongan ati ampela sesaat hingga bagian luarnya sedikit kecokelatan. Angkat dan tiriskan. Masak sambal bersama bumbu pelengkap. Gunakan wajan yang sama untuk memasak sambal yang telah dihaluskan. Tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula merah. Aduk hingga gula larut dan bumbu tercampur rata. Masukkan ati ampela. Tambahkan potongan ati ampela ke dalam wajan berisi sambal. Aduk hingga setiap bagian terbalut bumbu secara merata. Tambahkan air dan masak hingga meresap. Tuangkan sedikit air, lalu aduk kembali. Masak selama beberapa saat hingga bumbu menyatu dengan ati ampela dan kuahnya menyusut sesuai selera. Sajikan selagi hangat. Setelah bumbu meresap dan rasanya sesuai, matikan api. Pindahkan ati ampela pedas ke dalam wadah saji dan nikmati bersama nasi putih hangat. Itulah resep ati ampela bumbu pedas yang bisa menjadi pilihan lauk rumahan bagi pencinta makanan bercita rasa kuat. Perpaduan cabai merah, cabai hijau, dan gula merah menghasilkan sensasi pedas gurih dengan sedikit sentuhan manis yang menggugah selera. Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit dapat disesuaikan dengan selera. Pastikan ati ampela matang sempurna sebelum disajikan agar hidangan tetap nikmat dan aman dikonsumsi.