Bikin Nagih! Resep Ati Ampela Sambal Pedas yang Cocok Jadi Lauk Rumahan

JawaPos.com – Ati ampela menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi lauk lezat untuk keluarga. Teksturnya yang khas dengan cita rasa gurih membuat jeroan ayam ini cocok dipadukan dengan berbagai jenis bumbu, termasuk sambal bercita rasa pedas. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah ati ampela bumbu pedas dengan perpaduan cabai merah, cabai hijau, bawang, dan gula merah. Racikan tersebut menghasilkan cita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis yang cocok disajikan bersama nasi putih hangat. Agar semakin nikmat, ati ampela perlu direbus hingga empuk sebelum diolah bersama sambal. Proses memasaknya juga perlu diperhatikan supaya bumbu meresap dengan baik dan menghasilkan lauk dengan cita rasa yang lebih kaya. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ati ampela bumbu pedas yang bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan langkah pembuatannya dapat diikuti untuk menu makan sehari-hari. Itulah resep ati ampela bumbu pedas yang bisa menjadi pilihan lauk rumahan bagi pencinta makanan bercita rasa kuat. Perpaduan cabai merah, cabai hijau, dan gula merah menghasilkan sensasi pedas gurih dengan sedikit sentuhan manis yang menggugah selera. Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit dapat disesuaikan dengan selera. Pastikan ati ampela matang sempurna sebelum disajikan agar hidangan tetap nikmat dan aman dikonsumsi.
Bahan-Bahan Ati Ampela Bumbu Pedas
Cara Membuat Ati Ampela Bumbu Pedas
JawaPos.com – Ati ampela menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi lauk lezat untuk keluarga. Teksturnya yang khas dengan cita rasa gurih membuat jeroan ayam ini cocok dipadukan dengan berbagai jenis bumbu, termasuk sambal bercita rasa pedas.
Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah ati ampela bumbu pedas dengan perpaduan cabai merah, cabai hijau, bawang, dan gula merah. Racikan tersebut menghasilkan cita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis yang cocok disajikan bersama nasi putih hangat.
Agar semakin nikmat, ati ampela perlu direbus hingga empuk sebelum diolah bersama sambal. Proses memasaknya juga perlu diperhatikan supaya bumbu meresap dengan baik dan menghasilkan lauk dengan cita rasa yang lebih kaya.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ati ampela bumbu pedas yang bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan langkah pembuatannya dapat diikuti untuk menu makan sehari-hari.
Itulah resep ati ampela bumbu pedas yang bisa menjadi pilihan lauk rumahan bagi pencinta makanan bercita rasa kuat. Perpaduan cabai merah, cabai hijau, dan gula merah menghasilkan sensasi pedas gurih dengan sedikit sentuhan manis yang menggugah selera.
Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit dapat disesuaikan dengan selera. Pastikan ati ampela matang sempurna sebelum disajikan agar hidangan tetap nikmat dan aman dikonsumsi.
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Jawa Pos
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