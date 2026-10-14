Resep Es Jeli Hijau Bayam ala Rumahan, Cocok untuk Ide Minuman Keluarga

JawaPos.com – Bayam dikenal sebagai sayuran yang sering diolah menjadi sup bening, sayur bobor, atau tumisan. Namun, sayuran hijau ini juga bisa dikreasikan menjadi minuman dingin yang menarik, salah satunya es jeli hijau bayam.
Minuman ini memadukan jeli berwarna hijau dengan susu, pemanis, dan es batu sehingga menghasilkan sensasi segar saat dinikmati. Tekstur jeli yang kenyal juga memberikan pengalaman berbeda dibandingkan minuman dingin pada umumnya.
Kreasi ini bisa menjadi alternatif untuk mengenalkan sayuran kepada anak-anak melalui sajian yang lebih menarik. Meski begitu, kandungan gula dan susu tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, es jeli hijau bayam dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan langkah yang cukup praktis. Berikut resep lengkap yang bisa dicoba di rumah.
Bahan untuk membuat jeli:
Bahan pelengkap:
Es jeli hijau bayam bisa menjadi pilihan kreasi minuman rumahan yang berbeda dari biasanya. Perpaduan jeli kenyal, susu yang lembut, dan sensasi dingin membuatnya cocok dinikmati saat cuaca panas maupun sebagai sajian untuk keluarga.
Selain memberikan variasi dalam mengonsumsi sayuran, minuman ini juga bisa dikreasikan dengan beragam jenis susu dan pemanis sesuai selera. Namun, es jeli tetap sebaiknya menjadi pelengkap pola makan seimbang, bukan pengganti konsumsi sayuran utuh.
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