Resep Es Jeli Hijau Bayam ala Rumahan, Cocok untuk Ide Minuman Keluarga

Resep Es Jeli Hijau Bayam Favorit Anak ala Chef Devina Hermawan, Pilihan Praktis untuk Takjil dan Buka Puasa (Youtube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Bayam dikenal sebagai sayuran yang sering diolah menjadi sup bening, sayur bobor, atau tumisan. Namun, sayuran hijau ini juga bisa dikreasikan menjadi minuman dingin yang menarik, salah satunya es jeli hijau bayam.

Minuman ini memadukan jeli berwarna hijau dengan susu, pemanis, dan es batu sehingga menghasilkan sensasi segar saat dinikmati. Tekstur jeli yang kenyal juga memberikan pengalaman berbeda dibandingkan minuman dingin pada umumnya.

Kreasi ini bisa menjadi alternatif untuk mengenalkan sayuran kepada anak-anak melalui sajian yang lebih menarik. Meski begitu, kandungan gula dan susu tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, es jeli hijau bayam dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan langkah yang cukup praktis. Berikut resep lengkap yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-Bahan Es Jeli Hijau Bayam Bahan untuk membuat jeli:

15 gram bubuk jeli polos

5–7 gram bubuk agar-agar polos

4 lembar daun pandan

2 liter air

80 gram gula pasir

50 gram horenso atau bayam Jepang Bahan pelengkap:

Susu secukupnya

Sirup gula pandan atau stevia secukupnya

Es batu secukupnya Cara Membuat Es Jeli Hijau Bayam Siapkan bayam. Rebus horenso sebentar hingga layu, kemudian bilas dan peras untuk mengurangi kelebihan air. Blender bayam dengan sedikit air sampai halus, lalu sisihkan. Campurkan bahan jeli. Masukkan bubuk jeli polos, bubuk agar-agar, gula pasir, daun pandan, dan air ke dalam panci. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Masak hingga mendidih. Panaskan campuran tersebut sambil terus diaduk agar bubuk jeli dan agar-agar larut dengan baik serta tidak menggumpal. Tambahkan jus bayam. Setelah campuran mendidih, masukkan bayam yang sudah dihaluskan. Aduk hingga warna hijau tercampur merata, lalu masak sebentar. Dinginkan jeli. Tuangkan adonan ke dalam loyang atau cetakan. Biarkan hingga suhunya turun, kemudian simpan di dalam kulkas sampai jeli mengeras. Potong jeli sesuai selera. Setelah teksturnya padat, keluarkan jeli dari cetakan dan potong menjadi bentuk kecil-kecil agar mudah dinikmati bersama bahan lainnya. Racik minuman. Siapkan gelas, lalu masukkan es batu dan potongan jeli hijau. Tambahkan susu serta sirup gula pandan atau stevia sesuai tingkat kemanisan yang diinginkan. Sajikan selagi dingin. Aduk perlahan agar semua bahan tercampur, kemudian nikmati es jeli hijau bayam sebagai minuman segar di rumah. Tips agar Es Jeli Hijau Bayam Lebih Nikmat Gunakan bayam yang segar agar warna dan kualitas bahan tetap terjaga.

Pastikan jeli sudah benar-benar mengeras sebelum dipotong dan dicampurkan ke dalam minuman.

Atur jumlah pemanis sesuai selera agar rasa minuman tidak terlalu manis.

Simpan jeli di dalam kulkas dan racik minuman menjelang waktu penyajian supaya tetap segar. Es jeli hijau bayam bisa menjadi pilihan kreasi minuman rumahan yang berbeda dari biasanya. Perpaduan jeli kenyal, susu yang lembut, dan sensasi dingin membuatnya cocok dinikmati saat cuaca panas maupun sebagai sajian untuk keluarga.