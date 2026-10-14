Bikin Ketagihan! Resep Roti Goreng Telur Asin yang Lumer dan Mudah Dibuat

JawaPos.com – Roti tawar bisa diolah menjadi beragam camilan lezat yang cocok dinikmati kapan saja. Salah satu kreasi yang patut dicoba adalah roti goreng isi telur asin, perpaduan tekstur renyah di bagian luar dengan isian lembut bercita rasa gurih dan manis. Camilan ini cocok disajikan sebagai menu sarapan praktis, teman minum teh, maupun kudapan untuk menemani waktu bersantai pada sore hari. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan sehingga bisa dibuat sendiri di rumah tanpa proses yang terlalu rumit. Kunci kelezatan roti goreng telur asin terletak pada racikan isiannya. Kuning telur asin yang dihaluskan berpadu dengan margarin, susu bubuk, gula, dan bahan lainnya untuk menghasilkan rasa yang kaya serta tekstur yang lembut. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep roti goreng telur asin yang bisa dijadikan inspirasi camilan rumahan. Simak bahan-bahan dan langkah pembuatannya agar hasilnya lezat dan menggugah selera. Bahan isian telur asin: Bahan utama: Bahan perekat: Itulah resep roti goreng telur asin yang bisa dicoba sebagai variasi camilan di rumah. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan langkah pembuatan yang praktis, olahan roti tawar ini dapat menjadi pilihan menarik untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Sajikan selagi hangat agar tekstur renyahnya lebih nikmat.
Bahan-Bahan Roti Goreng Telur Asin
Cara Membuat Roti Goreng Telur Asin
JawaPos.com – Roti tawar bisa diolah menjadi beragam camilan lezat yang cocok dinikmati kapan saja. Salah satu kreasi yang patut dicoba adalah roti goreng isi telur asin, perpaduan tekstur renyah di bagian luar dengan isian lembut bercita rasa gurih dan manis.
Camilan ini cocok disajikan sebagai menu sarapan praktis, teman minum teh, maupun kudapan untuk menemani waktu bersantai pada sore hari. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan sehingga bisa dibuat sendiri di rumah tanpa proses yang terlalu rumit.
Kunci kelezatan roti goreng telur asin terletak pada racikan isiannya. Kuning telur asin yang dihaluskan berpadu dengan margarin, susu bubuk, gula, dan bahan lainnya untuk menghasilkan rasa yang kaya serta tekstur yang lembut.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep roti goreng telur asin yang bisa dijadikan inspirasi camilan rumahan. Simak bahan-bahan dan langkah pembuatannya agar hasilnya lezat dan menggugah selera.
Bahan isian telur asin:
Bahan utama:
Bahan perekat:
Itulah resep roti goreng telur asin yang bisa dicoba sebagai variasi camilan di rumah. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan langkah pembuatan yang praktis, olahan roti tawar ini dapat menjadi pilihan menarik untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Sajikan selagi hangat agar tekstur renyahnya lebih nikmat.
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Jawa Pos
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