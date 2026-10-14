Bikin Ketagihan! Resep Roti Goreng Telur Asin yang Lumer dan Mudah Dibuat

Resep Roti Goreng Telur Asin yang Enak dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Roti tawar bisa diolah menjadi beragam camilan lezat yang cocok dinikmati kapan saja. Salah satu kreasi yang patut dicoba adalah roti goreng isi telur asin, perpaduan tekstur renyah di bagian luar dengan isian lembut bercita rasa gurih dan manis. Camilan ini cocok disajikan sebagai menu sarapan praktis, teman minum teh, maupun kudapan untuk menemani waktu bersantai pada sore hari. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan sehingga bisa dibuat sendiri di rumah tanpa proses yang terlalu rumit. Kunci kelezatan roti goreng telur asin terletak pada racikan isiannya. Kuning telur asin yang dihaluskan berpadu dengan margarin, susu bubuk, gula, dan bahan lainnya untuk menghasilkan rasa yang kaya serta tekstur yang lembut. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep roti goreng telur asin yang bisa dijadikan inspirasi camilan rumahan. Simak bahan-bahan dan langkah pembuatannya agar hasilnya lezat dan menggugah selera. Baca Juga:Resep Cumi Pedas Cabai Rawit, Gurih dan Nikmatnya Bikin Nambah Nasi Bahan-Bahan Roti Goreng Telur Asin Bahan isian telur asin: 100 gram margarin, lelehkan.

30 gram tepung maizena.

90 gram gula halus.

70 gram susu bubuk.

50 gram krim, susu, atau santan.

3 butir kuning telur asin matang. Bahan utama: Roti tawar secukupnya.

Minyak goreng secukupnya. Bahan perekat: 1 butir telur.

Tepung terigu secukupnya. Cara Membuat Roti Goreng Telur Asin Haluskan kuning telur asin. Masukkan kuning telur asin yang sudah matang ke dalam wadah, kemudian lumatkan menggunakan sendok hingga teksturnya halus. Campurkan margarin. Tuangkan margarin yang telah dilelehkan ke dalam wadah berisi kuning telur asin. Aduk hingga kedua bahan tercampur rata. Buat adonan isian. Tambahkan susu bubuk, tepung maizena, gula halus, serta krim, susu, atau santan sesuai pilihan. Aduk seluruh bahan hingga membentuk adonan yang tercampur merata. Dinginkan isian. Pindahkan adonan telur asin ke dalam plastik, lalu pipihkan agar lebih mudah digunakan. Simpan di lemari es selama sekitar 30–60 menit hingga teksturnya lebih padat. Siapkan roti tawar. Pisahkan bagian pinggir roti jika diinginkan, kemudian pipihkan setiap lembar roti menggunakan rolling pin atau alat lain yang tersedia. Buat bahan perekat. Campurkan telur dengan tepung terigu secukupnya hingga menjadi adonan perekat yang dapat membantu menutup bagian tepi roti. Masukkan isian. Letakkan adonan telur asin di atas roti tawar yang sudah dipipihkan. Oleskan bahan perekat pada bagian tepinya, lalu lipat atau tutup roti dan tekan pinggirannya hingga rapat agar isian tidak mudah keluar saat digoreng. Goreng hingga keemasan. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Masukkan roti yang telah diisi, kemudian goreng hingga permukaannya berubah menjadi kuning keemasan dan matang merata. Angkat dan tiriskan. Setelah matang, angkat roti dari wajan dan tiriskan minyak berlebih agar hasilnya tidak terlalu berminyak. Sajikan selagi hangat. Roti goreng telur asin siap dinikmati sebagai camilan keluarga. Bagian luarnya yang renyah berpadu dengan isian yang lembut dan gurih-manis. Itulah resep roti goreng telur asin yang bisa dicoba sebagai variasi camilan di rumah. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan langkah pembuatan yang praktis, olahan roti tawar ini dapat menjadi pilihan menarik untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Sajikan selagi hangat agar tekstur renyahnya lebih nikmat.