Bikin Ketagihan! Resep Kroket Kentang Kari dengan Isian Keju Meleleh

Resep Kroket Kentang Kari yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Kroket kentang menjadi salah satu camilan yang digemari karena memiliki tekstur renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Hidangan ini juga bisa dikreasikan dengan beragam bahan tambahan agar rasanya semakin istimewa.

Salah satu variasi yang patut dicoba adalah kroket kentang kari dengan isian keju lumer. Perpaduan kentang yang lembut, cita rasa kari yang gurih, potongan sosis, serta keju yang meleleh saat digigit membuat camilan ini cocok dinikmati bersama keluarga.

Selain untuk teman minum teh pada sore hari, kroket kentang kari isi keju juga bisa menjadi sajian untuk berbagai acara atau inspirasi menu usaha kuliner rumahan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat kroket kentang kari isi keju yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Kroket Kentang Kari Isi Keju Bahan utama:

400 gram kentang yang sudah dikupas

1 blok atau 35 gram bumbu kari (curry roux)

70 gram sosis

1 sendok teh gula pasir Bahan isian:

160 gram keju oles Bahan pelapis:

2 butir telur

1/8 sendok teh garam

1/8 sendok teh merica

Tepung terigu protein sedang secukupnya

Tepung roti putih secukupnya Bahan pelengkap: