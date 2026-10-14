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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.19 WIB

Bikin Ketagihan! Resep Kroket Kentang Kari dengan Isian Keju Meleleh

Resep Kroket Kentang Kari yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Kroket kentang menjadi salah satu camilan yang digemari karena memiliki tekstur renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Hidangan ini juga bisa dikreasikan dengan beragam bahan tambahan agar rasanya semakin istimewa.

Salah satu variasi yang patut dicoba adalah kroket kentang kari dengan isian keju lumer. Perpaduan kentang yang lembut, cita rasa kari yang gurih, potongan sosis, serta keju yang meleleh saat digigit membuat camilan ini cocok dinikmati bersama keluarga.

Selain untuk teman minum teh pada sore hari, kroket kentang kari isi keju juga bisa menjadi sajian untuk berbagai acara atau inspirasi menu usaha kuliner rumahan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat kroket kentang kari isi keju yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Kroket Kentang Kari Isi Keju

Bahan utama:

  • 400 gram kentang yang sudah dikupas
  • 1 blok atau 35 gram bumbu kari (curry roux)
  • 70 gram sosis
  • 1 sendok teh gula pasir

Bahan isian:

  • 160 gram keju oles

Bahan pelapis:

  • 2 butir telur
  • 1/8 sendok teh garam
  • 1/8 sendok teh merica
  • Tepung terigu protein sedang secukupnya
  • Tepung roti putih secukupnya

Bahan pelengkap:

  • Saus mustard secukupnya

Cara Membuat Kroket Kentang Kari Isi Keju

  1. Rebus kentang hingga empuk. Potong kentang menjadi beberapa bagian memanjang, kemudian rebus dalam air yang sudah diberi sedikit garam selama sekitar 13–15 menit. Setelah matang, tiriskan dan biarkan uap panasnya berkurang.
  1. Siapkan bahan tambahan. Potong sosis menjadi bagian kecil, lalu cincang atau potong bumbu kari agar lebih mudah dicampurkan dengan kentang.
  1. Haluskan kentang dan campurkan bumbu. Masukkan kentang yang masih hangat ke dalam mangkuk. Tambahkan bumbu kari, kemudian tumbuk hingga kentang halus dan seluruh bahan tercampur rata.
  1. Tambahkan sosis dan gula. Masukkan potongan sosis serta gula pasir ke dalam adonan kentang. Aduk sampai merata, lalu bagi adonan menjadi enam bagian dengan ukuran yang relatif sama.
  1. Siapkan isian keju. Balurkan keju oles dengan sedikit tepung terigu agar lebih mudah ditangani, kemudian bagi menjadi enam bagian untuk isian setiap kroket.
  1. Bentuk kroket. Ambil satu bagian adonan kentang, pipihkan, lalu letakkan satu bagian keju di tengahnya. Tutup isian dengan adonan dan bentuk menjadi lonjong. Pastikan seluruh bagian keju tertutup rapat agar tidak mudah keluar saat digoreng.
  1. Buat adonan telur. Pecahkan telur ke dalam mangkuk, tambahkan garam dan merica, lalu kocok hingga tercampur rata.
  1. Lapisi kroket. Gulingkan setiap kroket ke dalam tepung terigu, celupkan ke telur kocok, kemudian balurkan dengan tepung roti hingga seluruh permukaannya tertutup.
  1. Goreng sampai kecokelatan. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Masukkan kroket secara bertahap dan goreng hingga permukaannya renyah serta berwarna cokelat keemasan. Angkat dan tiriskan.
  1. Sajikan selagi hangat. Tata kroket di atas piring dan sajikan bersama saus mustard sebagai pelengkap. Nikmati saat masih hangat agar tekstur luarnya tetap renyah dan isian kejunya terasa lebih lembut.

Tips agar Kroket Renyah dan Kejunya Meleleh

  • Pastikan kentang sudah cukup kering setelah direbus agar adonan tidak terlalu lembek.
  • Tutup isian keju dengan rapat supaya tidak bocor ketika digoreng.
  • Gunakan minyak yang sudah panas dengan suhu stabil agar kroket matang merata dan tidak menyerap terlalu banyak minyak.
  • Hindari menggoreng terlalu banyak kroket sekaligus karena dapat menurunkan suhu minyak.

Kroket kentang kari isi keju bisa menjadi pilihan camilan sederhana dengan cita rasa yang berbeda. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan langkah pembuatannya cukup praktis, sehingga cocok untuk disajikan sebagai camilan keluarga maupun dikembangkan menjadi ide jualan rumahan.

 
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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