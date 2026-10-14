Bikin Ketagihan! Resep Kroket Kentang Kari dengan Isian Keju Meleleh

JawaPos.com – Kroket kentang menjadi salah satu camilan yang digemari karena memiliki tekstur renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Hidangan ini juga bisa dikreasikan dengan beragam bahan tambahan agar rasanya semakin istimewa.
Salah satu variasi yang patut dicoba adalah kroket kentang kari dengan isian keju lumer. Perpaduan kentang yang lembut, cita rasa kari yang gurih, potongan sosis, serta keju yang meleleh saat digigit membuat camilan ini cocok dinikmati bersama keluarga.
Selain untuk teman minum teh pada sore hari, kroket kentang kari isi keju juga bisa menjadi sajian untuk berbagai acara atau inspirasi menu usaha kuliner rumahan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat kroket kentang kari isi keju yang praktis untuk dicoba sendiri di rumah.
Bahan utama:
Bahan isian:
Bahan pelapis:
Bahan pelengkap:
Kroket kentang kari isi keju bisa menjadi pilihan camilan sederhana dengan cita rasa yang berbeda. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan langkah pembuatannya cukup praktis, sehingga cocok untuk disajikan sebagai camilan keluarga maupun dikembangkan menjadi ide jualan rumahan.
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