Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Rabu, 14 Oktober 2026 | 22.50 WIB

Resep Nasi Gila Rumahan, Praktis dan Kaya Rasa

Potret nasi gila rumahan dengan isian lengkap yang praktis dan mudah dibuat. (Sumber: instagram.com/@zaka_home) - Image

Potret nasi gila rumahan dengan isian lengkap yang praktis dan mudah dibuat. (Sumber: instagram.com/@zaka_home)

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Kentang Goreng Homemade Renyah, Cocok Jadi Camilan di Rumah - Image
Kuliner

Resep Kentang Goreng Homemade Renyah, Cocok Jadi Camilan di Rumah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22.40 WIB

Modal Misoa dan Bahan Sederhana, Ini Resep Misoa Goreng yang Bikin Ketagihan - Image
Kuliner

Modal Misoa dan Bahan Sederhana, Ini Resep Misoa Goreng yang Bikin Ketagihan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.51 WIB

Resep Orak-Arik Tahu Telur ala Rumahan, Bahan Sederhana Rasanya Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Orak-Arik Tahu Telur ala Rumahan, Bahan Sederhana Rasanya Bikin Nagih

Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore