6 Spot Kuliner Malam Dekat Stasiun Tebet, Pilihan Makan hingga Dini Hari

JawaPos.com - Mencari kuliner malam dekat Stasiun Tebet tidak sulit. Kawasan di Jakarta Selatan ini memiliki beragam pilihan tempat makan, mulai dari warteg legendaris, dimsum hangat, roti bakar, hingga ayam dan bebek goreng dengan sambal pedas.

Pilihan tersebut cocok untuk penumpang KRL yang ingin makan setelah pulang kerja, mahasiswa yang mencari tempat nongkrong, maupun pencinta kuliner yang baru sempat berburu makanan pada malam hari.

Daya tarik kuliner Tebet bukan hanya terletak pada banyaknya pilihan menu, tetapi juga karakter setiap tempat makan. Ada warung sederhana yang bertahan selama puluhan tahun, pujasera dengan suasana santai, hingga restoran modern yang menawarkan kenyamanan untuk bersantap lebih lama.

Meski begitu, tidak semua tempat makan di kawasan ini buka selama 24 jam. Sebelum berangkat, terutama jika ingin makan menjelang tengah malam atau dini hari, sebaiknya periksa kembali jam operasional dan lokasi cabang yang dituju.

Berikut enam spot kuliner malam di sekitar kawasan Tebet yang bisa masuk daftar tujuan wisata kuliner di Jakarta Selatan.

1. Warteg Warmo, Warung Legendaris dengan Puluhan Pilihan Lauk

Bagi pencinta masakan rumahan, Warteg Warmo menjadi salah satu nama yang patut dipertimbangkan saat berburu kuliner malam di Tebet. Warung makan ini dikenal telah beroperasi sejak 1969 dan menjadi bagian dari perjalanan kuliner Jakarta selama lebih dari lima dekade.

Suasananya tidak jauh berbeda dari warteg pada umumnya. Pengunjung datang, memilih lauk yang tersedia di etalase, kemudian menyantap makanan bersama nasi putih hangat. Namun, daya tarik Warmo terletak pada variasi lauknya yang beragam.