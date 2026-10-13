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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.02 WIB

Bandros Atta Sampai Sambal Ijo Tulang Jambal, Kuliner Unik Sukabumi yang Wajib Dicoba

Ilustrasi Bandros Atta/YouTube @Melkibajaj - Image

Ilustrasi Bandros Atta/YouTube @Melkibajaj

JawaPos.com-Sukabumi merupakan wilayah di Jawa Barat yang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata alam.

Mulai dari kawasan Gunung Pangrango sampai berbagai curug, Sukabumi menawarkan berbagai wisata alam yang bisa dikunjungi bersama keluarga.

Sukabumi memiliki udara sejuk yang menenangkan. Tidak hanya suasananya yang sangat mendukung untuk berlibur, wilayah ini juga menyimpan beragam kuliner unik dengan cita rasa yang menggugah selera. 

Salah satunya adalah olahan ikan jambal yang dimasak dengan sambal bumbu ijo yang khas, sampai bandros atta yang kerap dijadikan kudapan malam oleh warga setempat.

Kuliner di Sukabumi juga tidak lengkap tanpa mochi khasnya yang memiliki tekstur chewy dengan cita rasa manis legit.

Tidak hanya itu, masih ada beragam kuliner lain yang menarik untuk dicoba di Sukabumi. Mengutip dari kanal YouTube  @Melkibajaj pada (12/10) berikut daftar kuliner khas Sukabumi yang bisa menjadi pilihan saat anda berkunjung ke kota ini.

Salah satu kuliner Bubur ayam yang cukup terkenal di Sukabumi adalah Bubur Ayam Pengkolan yang beralamat di Jl. Surya Kencana, Cikole, Kota Sukabumi. Bubur ayam ini memiliki keunikan tersendiri karena disajikan dengan aneka pelengkap termasuk risol dan pepes usus.

Selain bubur ayam seharga Rp 17.000, anda juga bisa memesan aneka lauk pendamping seperti pepes usus (Rp 6.000) dan Risol (2.000). Warung ini cocok  menjadi tujuan sarapan bagi anda yang ingin mencicipi kuliner lokal. 

Bagi pecinta masakan rumahan dengan pilihan lauk yang beragam, Botram bisa menjadi salah satu tempat kuliner yang patut dikunjungi saat ke Sukabumi. Rumah makan Botram berada di Jl.Surya Kencana, Cikole, Kota Sukabumi. Tempat ini mengusung konsep makan prasmanan atau memilih sendiri hidangan sesuai selera. 

Salah satu menu yang menarik untuk dicoba adalah sambal ijo tulang ikan jambal. Selain itu, tersedia juga gula asem daging kepala sapi yang bisa menjadi pilihan bagi pecinta tunjang atau kikil.  

Editor: Setyo Adi Nugroho
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