Pecinta Pedas Wajib Mampir! Ini 3 Sate Taichan Favorit di Tebet yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Tebet dikenal sebagai salah satu kawasan di Jakarta Selatan yang tidak pernah sepi dari pilihan kuliner menarik, terutama saat malam hari. Salah satu makanan yang banyak digemari anak muda adalah sate taichan dengan perpaduan rasa gurih, pedas, dan segar yang membuat siapa pun sulit berhenti menikmatinya.

Bagi kamu yang ingin mencari tempat makan sambil berkumpul bersama teman, berbincang santai, atau sekadar menikmati camilan malam dengan cita rasa menggugah selera, kawasan Tebet memiliki beberapa pilihan sate taichan yang menarik untuk dikunjungi.

Berikut tiga rekomendasi tempat makan sate taichan di Tebet yang populer dan cocok menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama.

1. Sate Taichan Bang Yoyo Sate Taichan Bang Yoyo menjadi salah satu tempat kuliner yang cukup dikenal oleh pencinta sate taichan di Jakarta. Tempat ini menawarkan potongan ayam yang empuk dengan ukuran cukup besar serta proses pembakaran tanpa tambahan kecap seperti sate pada umumnya.

Sate kemudian disajikan bersama sambal merah pedas dan perasan jeruk nipis yang memberikan sensasi rasa gurih, pedas, sekaligus menyegarkan.

Dilansir dari akun Instagram @satetaichanbangyoyo, tersedia berbagai pilihan menu seperti sate taichan ayam, sate taichan kulit, sate taichan crispy, serta pilihan pendamping berupa nasi atau lontong.

Harga menu di tempat ini mulai dari sekitar Rp3.500 per tusuk. Salah satu lokasinya berada di Jl. Tebet Barat Raya No.52 12, RT.6/RW.7, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

2. Sate Taichan Bengawan Sate Taichan Bengawan menawarkan sajian sate dengan karakter rasa gurih, pedas, dan segar yang menjadi ciri khas taichan. Potongan daging ayam yang tebal dan tekstur yang juicy membuat tempat ini banyak diminati oleh pelanggan.

Lokasinya yang buka hingga malam hari menjadikan tempat ini cocok untuk nongkrong bersama teman setelah beraktivitas.