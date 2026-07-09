10 Spot Tempat Makan Siang di Kawasan Tebet, Bikin Kenyang dan Cocok Buat Lepas Penat Sejenak

Ilustrasi ayam goreng basah/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Momen makan siang menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu di tengah padatnya agenda kerja.
Selain mengisi energi, waktu makan siang bisa menjadi saat-saat yang tepat untuk rehat sejenak dari rutinitas kantor.
Jika anda sedang berada di kawasan Tebet, ada banyak pilihan tempat makan yang menawarkan berbagai hidangan lezat, mulai dari masakan nusantara, seafood, sampai kreasi Indomie Aceh yang nikmat.
Tidak hanya tempat makannya yang mengenyangkan, deretan tempat ini juga menawarkan suasana nyaman, lokasi strategis, dan konsep unik sehingga cocok sebagai tempat makan siang anda.
Saat anda bingung ingin makan siang di mana? Berikut rekomendasi tempat makan siang enak di Tebet berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @10bestid.
Seeng Nini
Seeng Nini berlokasi di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 61, Tebet Timur. Restoran ini menyajikan masakan khas Sunda. Menu andalannya antara lain seperti ayam kalio, nila bakar, nasi liwet, bebek goreng.
Selain itu, di sini anda juga dapat memilih varian nasi yang beragam. Seperti nasi tutug oncom, nasi daun jeruk, dan nasi cikur.
Samarapura Traditional Resto
Saat anda sedang bekerja namun rindu suasana liburan di Bali, Samarapura traditional resto yang bertempat di Jl. Tebet Timur Dalam No. II No. 43 Tebet, bisa menjadi pilihan.
Restoran ini menghadirkan nuansa khas Bali dengan menu otentik seperti ayam betutu, ayam bakar sambal matah, sate lilit, plecing kangkung, dan udang jimbaran saus madu. Lengkapi santapan anda dengan minuman segar seperti kintamani breeze, es buah, es cincau, atau es kelapa muda.
Sambel Hejo Sambel Dadak
SHSD atau sambel hejo sambel dadak berlokasi Jl. Tebet Timur Dalam II No. 34, Tebet Timur. Restoran ini menyediakan masakan sunda seperti ayam goreng basah, nasi goreng sambal merah dadak, gurame cobek, serta tumis kangkung hot plate.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah