10 Spot Tempat Makan Siang di Kawasan Tebet, Bikin Kenyang dan Cocok Buat Lepas Penat Sejenak

JawaPos.com - Momen makan siang menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu di tengah padatnya agenda kerja.

Selain mengisi energi, waktu makan siang bisa menjadi saat-saat yang tepat untuk rehat sejenak dari rutinitas kantor.

Jika anda sedang berada di kawasan Tebet, ada banyak pilihan tempat makan yang menawarkan berbagai hidangan lezat, mulai dari masakan nusantara, seafood, sampai kreasi Indomie Aceh yang nikmat.

Tidak hanya tempat makannya yang mengenyangkan, deretan tempat ini juga menawarkan suasana nyaman, lokasi strategis, dan konsep unik sehingga cocok sebagai tempat makan siang anda.

Saat anda bingung ingin makan siang di mana? Berikut rekomendasi tempat makan siang enak di Tebet berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @10bestid.

Seeng Nini

Seeng Nini berlokasi di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 61, Tebet Timur. Restoran ini menyajikan masakan khas Sunda. Menu andalannya antara lain seperti ayam kalio, nila bakar, nasi liwet, bebek goreng.

Selain itu, di sini anda juga dapat memilih varian nasi yang beragam. Seperti nasi tutug oncom, nasi daun jeruk, dan nasi cikur.

Samarapura Traditional Resto

Saat anda sedang bekerja namun rindu suasana liburan di Bali, Samarapura traditional resto yang bertempat di Jl. Tebet Timur Dalam No. II No. 43 Tebet, bisa menjadi pilihan.

Restoran ini menghadirkan nuansa khas Bali dengan menu otentik seperti ayam betutu, ayam bakar sambal matah, sate lilit, plecing kangkung, dan udang jimbaran saus madu. Lengkapi santapan anda dengan minuman segar seperti kintamani breeze, es buah, es cincau, atau es kelapa muda.

Sambel Hejo Sambel Dadak