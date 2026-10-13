Gurih, Lembut, dan Mengenyangkan! Begini Cara Membuat Misoa Goreng ala Rumahan

Resep Misoa Goreng yang Enak dan Praktis./YouTube Devina Hermawan JawaPos.com – Mencari ide camilan atau lauk rumahan yang berbeda dari biasanya? Misoa goreng bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan bersama keluarga. Hidangan ini memiliki rasa gurih dengan tekstur lembut di bagian dalam dan lapisan luar yang renyah setelah digoreng. Misoa merupakan jenis mi berukuran tipis yang umumnya terbuat dari tepung terigu. Bahan ini mudah diolah menjadi beragam hidangan, termasuk misoa goreng yang dipadukan dengan ayam suwir, wortel, daun bawang, dan bumbu pilihan. Tambahan sosis keju juga memberikan cita rasa yang semakin lezat. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, misoa goreng dapat dibuat melalui beberapa tahap, mulai dari memasak mi bersama bumbu hingga mencetak, memotong, dan menggorengnya sampai berwarna kuning keemasan. Prosesnya memang membutuhkan sedikit waktu untuk mendinginkan adonan, tetapi bahan-bahannya cukup mudah ditemukan. Penasaran ingin mencoba membuatnya sendiri? Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat misoa goreng ala rumahan yang gurih dan menggugah selera. Baca Juga:Menu Hemat yang Bikin Lahap Makan, Ini Resep Orak-Arik Tahu Telur dengan Bumbu Gurih Bahan-Bahan Misoa Goreng Bahan bumbu halus 5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

1 sendok teh lada putih utuh

Minyak secukupnya untuk membantu menghaluskan bumbu Bahan utama 200 gram misoa

Sosis Kanzler Cheese Cocktail, dibelah menjadi dua dan disayat menyilang sesuai kebutuhan

1 buah wortel, parut

1 batang daun bawang, iris tipis

1 batang seledri, iris tipis

150 gram ayam suwir

2 sendok makan saus tiram

½ sendok makan garam

1 sendok makan gula

½ sendok makan penyedap rasa

1,2 liter air Bahan pelapis dan penggorengan 3 butir telur

Tepung terigu protein sedang secukupnya

Minyak goreng secukupnya Bahan pelengkap Cabai rawit hijau sesuai selera Cara Membuat Misoa Goreng 1. Haluskan bumbu terlebih dahulu. Masukkan bawang merah, bawang putih, lada putih, dan sedikit minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk bumbu siap tumis. 2. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian masukkan bumbu halus. Tumis sampai aromanya keluar. Tambahkan daun bawang, seledri, dan ayam suwir, lalu aduk hingga tercampur rata. 3. Masukkan wortel dan misoa. Tambahkan wortel parut dan saus tiram ke dalam tumisan. Tuangkan air, kemudian masukkan misoa. Aduk perlahan agar semua bahan tercampur dan misoa mulai menyerap bumbu. 4. Bumbui hingga adonan mengental. Masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Masak sambil diaduk hingga misoa matang dan sebagian besar air menyusut. Pastikan adonan cukup padat agar nantinya mudah dicetak dan dipotong. 5. Cetak adonan dan tambahkan sosis keju.