Gurih, Lembut, dan Mengenyangkan! Begini Cara Membuat Misoa Goreng ala Rumahan

JawaPos.com – Mencari ide camilan atau lauk rumahan yang berbeda dari biasanya? Misoa goreng bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan bersama keluarga. Hidangan ini memiliki rasa gurih dengan tekstur lembut di bagian dalam dan lapisan luar yang renyah setelah digoreng. Misoa merupakan jenis mi berukuran tipis yang umumnya terbuat dari tepung terigu. Bahan ini mudah diolah menjadi beragam hidangan, termasuk misoa goreng yang dipadukan dengan ayam suwir, wortel, daun bawang, dan bumbu pilihan. Tambahan sosis keju juga memberikan cita rasa yang semakin lezat. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, misoa goreng dapat dibuat melalui beberapa tahap, mulai dari memasak mi bersama bumbu hingga mencetak, memotong, dan menggorengnya sampai berwarna kuning keemasan. Prosesnya memang membutuhkan sedikit waktu untuk mendinginkan adonan, tetapi bahan-bahannya cukup mudah ditemukan. Penasaran ingin mencoba membuatnya sendiri? Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat misoa goreng ala rumahan yang gurih dan menggugah selera. 1. Haluskan bumbu terlebih dahulu. Masukkan bawang merah, bawang putih, lada putih, dan sedikit minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk bumbu siap tumis. 2. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian masukkan bumbu halus. Tumis sampai aromanya keluar. Tambahkan daun bawang, seledri, dan ayam suwir, lalu aduk hingga tercampur rata. 3. Masukkan wortel dan misoa. Tambahkan wortel parut dan saus tiram ke dalam tumisan. Tuangkan air, kemudian masukkan misoa. Aduk perlahan agar semua bahan tercampur dan misoa mulai menyerap bumbu. 4. Bumbui hingga adonan mengental. Masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Masak sambil diaduk hingga misoa matang dan sebagian besar air menyusut. Pastikan adonan cukup padat agar nantinya mudah dicetak dan dipotong. 5. Cetak adonan dan tambahkan sosis keju.
Bahan-Bahan Misoa Goreng
Bahan bumbu halus
Bahan utama
Bahan pelapis dan penggorengan
Bahan pelengkap
Cara Membuat Misoa Goreng
JawaPos.com – Mencari ide camilan atau lauk rumahan yang berbeda dari biasanya? Misoa goreng bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan bersama keluarga. Hidangan ini memiliki rasa gurih dengan tekstur lembut di bagian dalam dan lapisan luar yang renyah setelah digoreng.
Misoa merupakan jenis mi berukuran tipis yang umumnya terbuat dari tepung terigu. Bahan ini mudah diolah menjadi beragam hidangan, termasuk misoa goreng yang dipadukan dengan ayam suwir, wortel, daun bawang, dan bumbu pilihan. Tambahan sosis keju juga memberikan cita rasa yang semakin lezat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, misoa goreng dapat dibuat melalui beberapa tahap, mulai dari memasak mi bersama bumbu hingga mencetak, memotong, dan menggorengnya sampai berwarna kuning keemasan. Prosesnya memang membutuhkan sedikit waktu untuk mendinginkan adonan, tetapi bahan-bahannya cukup mudah ditemukan.
Penasaran ingin mencoba membuatnya sendiri? Berikut daftar bahan dan langkah-langkah membuat misoa goreng ala rumahan yang gurih dan menggugah selera.
1. Haluskan bumbu terlebih dahulu.
Masukkan bawang merah, bawang putih, lada putih, dan sedikit minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk bumbu siap tumis.
2. Tumis bumbu hingga harum.
Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian masukkan bumbu halus. Tumis sampai aromanya keluar. Tambahkan daun bawang, seledri, dan ayam suwir, lalu aduk hingga tercampur rata.
3. Masukkan wortel dan misoa.
Tambahkan wortel parut dan saus tiram ke dalam tumisan. Tuangkan air, kemudian masukkan misoa. Aduk perlahan agar semua bahan tercampur dan misoa mulai menyerap bumbu.
4. Bumbui hingga adonan mengental.
Masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Masak sambil diaduk hingga misoa matang dan sebagian besar air menyusut. Pastikan adonan cukup padat agar nantinya mudah dicetak dan dipotong.
5. Cetak adonan dan tambahkan sosis keju.
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