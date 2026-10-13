Menu Hemat yang Bikin Lahap Makan, Ini Resep Orak-Arik Tahu Telur dengan Bumbu Gurih

JawaPos.com – Sedang mencari ide masakan rumahan yang praktis, lezat, dan tidak membutuhkan banyak waktu? Orak-arik tahu telur bisa menjadi pilihan menarik untuk melengkapi menu makan sehari-hari. Perpaduan tahu yang lembut, telur, serta bumbu bercita rasa gurih dan manis membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja. Proses pembuatannya juga sederhana sehingga bisa dicoba oleh pemula maupun siapa saja yang ingin menyiapkan makanan tanpa berlama-lama di dapur. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Minggu (12/10), resep orak-arik tahu telur ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis. Sajikan bersama nasi putih hangat, kerupuk, serta taburan bawang goreng agar rasanya semakin menggugah selera. Penasaran ingin membuatnya sendiri di rumah? Simak daftar bahan dan langkah-langkah memasak orak-arik tahu telur berikut ini. Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak: Bahan pelengkap: Itulah resep orak-arik tahu telur yang praktis untuk menu rumahan. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang mudah, hidangan ini bisa menjadi alternatif lauk saat ingin makan enak tanpa repot menyiapkan banyak bahan.
Bahan-Bahan Orak-Arik Tahu Telur
Cara Membuat Orak-Arik Tahu Telur
Tips agar Orak-Arik Tahu Telur Makin Lezat
JawaPos.com – Sedang mencari ide masakan rumahan yang praktis, lezat, dan tidak membutuhkan banyak waktu? Orak-arik tahu telur bisa menjadi pilihan menarik untuk melengkapi menu makan sehari-hari.
Perpaduan tahu yang lembut, telur, serta bumbu bercita rasa gurih dan manis membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja. Proses pembuatannya juga sederhana sehingga bisa dicoba oleh pemula maupun siapa saja yang ingin menyiapkan makanan tanpa berlama-lama di dapur.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Minggu (12/10), resep orak-arik tahu telur ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis. Sajikan bersama nasi putih hangat, kerupuk, serta taburan bawang goreng agar rasanya semakin menggugah selera.
Penasaran ingin membuatnya sendiri di rumah? Simak daftar bahan dan langkah-langkah memasak orak-arik tahu telur berikut ini.
Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak:
Bahan pelengkap:
Itulah resep orak-arik tahu telur yang praktis untuk menu rumahan. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang mudah, hidangan ini bisa menjadi alternatif lauk saat ingin makan enak tanpa repot menyiapkan banyak bahan.
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Jawa Pos
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