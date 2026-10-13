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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.48 WIB

Menu Hemat yang Bikin Lahap Makan, Ini Resep Orak-Arik Tahu Telur dengan Bumbu Gurih

Resep Orak-Arik Tahu Telur yang Enak dan praktis./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Sedang mencari ide masakan rumahan yang praktis, lezat, dan tidak membutuhkan banyak waktu? Orak-arik tahu telur bisa menjadi pilihan menarik untuk melengkapi menu makan sehari-hari.

Perpaduan tahu yang lembut, telur, serta bumbu bercita rasa gurih dan manis membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja. Proses pembuatannya juga sederhana sehingga bisa dicoba oleh pemula maupun siapa saja yang ingin menyiapkan makanan tanpa berlama-lama di dapur.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Minggu (12/10), resep orak-arik tahu telur ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis. Sajikan bersama nasi putih hangat, kerupuk, serta taburan bawang goreng agar rasanya semakin menggugah selera.

Penasaran ingin membuatnya sendiri di rumah? Simak daftar bahan dan langkah-langkah memasak orak-arik tahu telur berikut ini.

Bahan-Bahan Orak-Arik Tahu Telur

Siapkan bahan-bahan berikut sebelum mulai memasak:

  • 3 buah tahu putih
  • 3 butir telur
  • 1 batang daun bawang
  • 3 buah cabai rawit merah, sesuai selera
  • 2 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok teh kaldu bubuk
  • 2–3 sendok makan minyak goreng

Bahan pelengkap:

  • Nasi putih hangat
  • Kerupuk
  • Bawang merah goreng

Cara Membuat Orak-Arik Tahu Telur

  1. Panaskan minyak dan masak tahu. Siapkan wajan, lalu tuangkan minyak goreng secukupnya. Setelah panas, masukkan tahu putih dan hancurkan menggunakan spatula hingga menjadi potongan kecil.
  1. Tambahkan daun bawang dan cabai. Iris daun bawang serta cabai rawit merah, kemudian masukkan ke dalam wajan. Tumis bersama tahu hingga aromanya harum dan beberapa bagian tahu mulai berubah kecokelatan.
  1. Masukkan telur. Pecahkan telur langsung ke dalam wajan, lalu aduk bersama tahu hingga tercampur rata. Masak sampai telur mulai mengeras sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.
  1. Bumbui hingga merata. Tambahkan kecap manis, saus tiram, dan kaldu bubuk. Aduk seluruh bahan agar bumbu melapisi tahu dan telur secara merata. Koreksi rasa jika diperlukan.
  1. Masak hingga matang. Lanjutkan memasak selama beberapa saat sampai telur matang dan bumbu meresap. Setelah itu, matikan api dan pindahkan hidangan ke piring saji.
  1. Sajikan selagi hangat. Nikmati orak-arik tahu telur bersama nasi putih hangat. Tambahkan kerupuk dan taburan bawang merah goreng sebagai pelengkap.

Tips agar Orak-Arik Tahu Telur Makin Lezat

  • Atur tingkat kepedasan. Kurangi jumlah cabai jika tidak terlalu menyukai makanan pedas.
  • Jangan terlalu sering menambahkan air. Tahu dapat mengeluarkan air saat dimasak, sehingga gunakan api sedang dan biarkan cairannya menyusut agar bumbu lebih merata.
  • Sesuaikan rasa sebelum disajikan. Kecap manis memberikan rasa manis, sedangkan saus tiram dan kaldu bubuk menambah cita rasa gurih. Gunakan kaldu bubuk secukupnya karena saus tiram juga mengandung garam.
  • Sajikan segera setelah matang. Orak-arik tahu telur paling nikmat disantap dalam keadaan hangat bersama nasi putih.

Itulah resep orak-arik tahu telur yang praktis untuk menu rumahan. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang mudah, hidangan ini bisa menjadi alternatif lauk saat ingin makan enak tanpa repot menyiapkan banyak bahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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