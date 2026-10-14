Mudah Dibuat! Resep Sup Ayam Hainan yang Lembut, Gurih, dan Kaya Aroma

JawaPos.com – Sup ayam Hainan menjadi salah satu hidangan khas Asia yang digemari karena memiliki kuah kaldu gurih dengan aroma rempah yang menggugah selera. Perpaduan daging ayam yang lembut dan kuah hangat membuat makanan ini cocok dinikmati kapan saja. Bagi sebagian orang, sup ayam bukan sekadar hidangan untuk mengisi perut, tetapi juga makanan rumahan yang menghadirkan rasa nyaman. Semangkuk sup hangat dapat menjadi pilihan ketika cuaca dingin, tubuh membutuhkan makanan berkuah, atau keluarga ingin menikmati menu sederhana bersama. Kelezatan sup ayam Hainan terletak pada perpaduan kaldu ayam, jahe, bawang putih, dan bumbu pelengkap yang menghasilkan rasa gurih sekaligus aroma khas. Hidangan ini juga cocok disantap bersama nasi putih hangat maupun saus sambal sesuai selera. Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, proses memasaknya cukup praktis dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sup ayam Hainan yang bisa dijadikan inspirasi menu rumahan. 1. Goreng bawang putih cincang Panaskan sedikit minyak di dalam panci. Masukkan bawang putih cincang, lalu tumis hingga harum dan berubah warna menjadi kuning keemasan. Angkat bawang putih goreng dan sisihkan untuk digunakan kembali pada tahap berikutnya. 2. Masak potongan ayam Gunakan panci yang sama untuk memasak potongan paha ayam. Masak hingga bagian luar ayam berubah warna dan ayam mulai matang. Aduk seperlunya agar ayam tidak menempel pada dasar panci. 3. Tambahkan air dan bumbu Tuangkan air ke dalam panci, kemudian masukkan bawang putih yang sudah dimemarkan, irisan jahe, bawang bombay, dan daun bawang. Tambahkan kecap asin, minyak wijen, garam, lada bubuk, serta kaldu bubuk sesuai selera. 4. Masukkan bawang putih goreng Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Tambahkan bawang putih cincang yang sudah digoreng sebelumnya untuk memperkuat aroma dan cita rasa kuah sup. 5. Masak hingga bumbu meresap
Bahan-bahan Sup Ayam Hainan
Cara Membuat Sup Ayam Hainan
JawaPos.com – Sup ayam Hainan menjadi salah satu hidangan khas Asia yang digemari karena memiliki kuah kaldu gurih dengan aroma rempah yang menggugah selera. Perpaduan daging ayam yang lembut dan kuah hangat membuat makanan ini cocok dinikmati kapan saja.
Bagi sebagian orang, sup ayam bukan sekadar hidangan untuk mengisi perut, tetapi juga makanan rumahan yang menghadirkan rasa nyaman. Semangkuk sup hangat dapat menjadi pilihan ketika cuaca dingin, tubuh membutuhkan makanan berkuah, atau keluarga ingin menikmati menu sederhana bersama.
Kelezatan sup ayam Hainan terletak pada perpaduan kaldu ayam, jahe, bawang putih, dan bumbu pelengkap yang menghasilkan rasa gurih sekaligus aroma khas. Hidangan ini juga cocok disantap bersama nasi putih hangat maupun saus sambal sesuai selera.
Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, proses memasaknya cukup praktis dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sup ayam Hainan yang bisa dijadikan inspirasi menu rumahan.
1. Goreng bawang putih cincang
Panaskan sedikit minyak di dalam panci. Masukkan bawang putih cincang, lalu tumis hingga harum dan berubah warna menjadi kuning keemasan. Angkat bawang putih goreng dan sisihkan untuk digunakan kembali pada tahap berikutnya.
2. Masak potongan ayam
Gunakan panci yang sama untuk memasak potongan paha ayam. Masak hingga bagian luar ayam berubah warna dan ayam mulai matang. Aduk seperlunya agar ayam tidak menempel pada dasar panci.
3. Tambahkan air dan bumbu
Tuangkan air ke dalam panci, kemudian masukkan bawang putih yang sudah dimemarkan, irisan jahe, bawang bombay, dan daun bawang. Tambahkan kecap asin, minyak wijen, garam, lada bubuk, serta kaldu bubuk sesuai selera.
4. Masukkan bawang putih goreng
Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata. Tambahkan bawang putih cincang yang sudah digoreng sebelumnya untuk memperkuat aroma dan cita rasa kuah sup.
5. Masak hingga bumbu meresap
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