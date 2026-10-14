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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.48 WIB

Tak Harus Pakai Daging Sapi, Soto Betawi Ayam Ini Tetap Gurih dan Lezat

Resep Soto Betawi Ayam yang Enak dan Praktis./YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Soto Betawi dikenal sebagai salah satu kuliner khas Jakarta yang memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan rempah yang harum. Kuahnya yang kaya rasa membuat hidangan ini menjadi pilihan favorit bagi pencinta makanan berkuah.

Jika biasanya Soto Betawi menggunakan daging sapi atau jeroan, bahan utamanya juga bisa diganti dengan ayam. Pilihan ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati variasi Soto Betawi dengan bahan yang mudah ditemukan, tanpa kehilangan kelezatan kuah dan bumbunya.

Soto Betawi ayam dapat disajikan sebagai menu sarapan, makan siang, maupun makan malam bersama keluarga. Hidangan hangat ini semakin nikmat disantap dengan nasi putih, kentang goreng, emping, dan sambal sesuai selera.

Ciri khas kelezatannya terletak pada kuah gurih yang berpadu dengan santan atau bahan pengganti krim, serta racikan rempah seperti jahe, ketumbar, serai, dan daun jeruk. Kombinasi tersebut menghasilkan aroma yang menggugah selera.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep Soto Betawi ayam yang bisa Anda praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-bahan Soto Betawi Ayam

  • 1 kg ayam negeri, potong menjadi 8 bagian
  • 5 pasang hati ampela ayam yang sudah direbus

Bahan Bumbu Halus

  • 8 siung bawang putih
  • 12 siung bawang merah
  • 5 butir kemiri
  • 6 cm jahe
  • 1 sdt ketumbar
  • 1 sdt lada putih butiran
  • 60 ml minyak
  • 50 ml air

Bahan Kuah dan Bumbu Tambahan

  • 1½ sdm bubuk kari Minang
  • 3 lembar daun salam
  • 5 lembar daun jeruk
  • 5 cm lengkuas
  • 1 batang serai
  • 1½ sdm kaldu ayam bubuk
  • 1½ sdm gula pasir
  • 1½ sdm garam
  • ½ sdm penyedap rasa
  • 100 ml Anchor Cooking Cream
  • 2 liter air

Bahan Pelengkap

  • 2 buah tomat merah
  • 2 batang seledri
  • 1 batang daun bawang
  • 3 buah kentang
  • Bawang goreng secukupnya
  • Sambal rawit secukupnya
  • Jeruk limau secukupnya
  • Emping secukupnya
  • Nasi putih secukupnya

Cara Membuat Soto Betawi Ayam

1. Haluskan bumbu

Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, ketumbar, lada putih, minyak, dan air ke dalam blender. Proses hingga seluruh bahan tercampur dan menjadi bumbu halus.

2. Tumis bumbu hingga harum

Panaskan wajan, kemudian masukkan bumbu halus bersama bubuk kari Minang. Tumis sambil diaduk hingga aromanya keluar dan bumbu terlihat matang serta mengeluarkan minyak.

3. Tambahkan rempah aromatik

Memarkan serai dan lengkuas, lalu masukkan ke dalam tumisan bersama daun salam dan daun jeruk. Aduk hingga semua rempah mengeluarkan aroma harum.

4. Masak ayam dan kuah soto

Tuangkan air ke dalam wajan berisi bumbu. Tambahkan potongan ayam, hati ampela, garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, penyedap rasa, dan seledri. Masak selama kurang lebih 30 menit hingga ayam matang dan bumbu meresap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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