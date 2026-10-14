Tak Harus Pakai Daging Sapi, Soto Betawi Ayam Ini Tetap Gurih dan Lezat

JawaPos.com – Soto Betawi dikenal sebagai salah satu kuliner khas Jakarta yang memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan rempah yang harum. Kuahnya yang kaya rasa membuat hidangan ini menjadi pilihan favorit bagi pencinta makanan berkuah.
Jika biasanya Soto Betawi menggunakan daging sapi atau jeroan, bahan utamanya juga bisa diganti dengan ayam. Pilihan ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati variasi Soto Betawi dengan bahan yang mudah ditemukan, tanpa kehilangan kelezatan kuah dan bumbunya.
Soto Betawi ayam dapat disajikan sebagai menu sarapan, makan siang, maupun makan malam bersama keluarga. Hidangan hangat ini semakin nikmat disantap dengan nasi putih, kentang goreng, emping, dan sambal sesuai selera.
Ciri khas kelezatannya terletak pada kuah gurih yang berpadu dengan santan atau bahan pengganti krim, serta racikan rempah seperti jahe, ketumbar, serai, dan daun jeruk. Kombinasi tersebut menghasilkan aroma yang menggugah selera.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep Soto Betawi ayam yang bisa Anda praktikkan sendiri di rumah.
1. Haluskan bumbu
Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, ketumbar, lada putih, minyak, dan air ke dalam blender. Proses hingga seluruh bahan tercampur dan menjadi bumbu halus.
2. Tumis bumbu hingga harum
Panaskan wajan, kemudian masukkan bumbu halus bersama bubuk kari Minang. Tumis sambil diaduk hingga aromanya keluar dan bumbu terlihat matang serta mengeluarkan minyak.
3. Tambahkan rempah aromatik
Memarkan serai dan lengkuas, lalu masukkan ke dalam tumisan bersama daun salam dan daun jeruk. Aduk hingga semua rempah mengeluarkan aroma harum.
4. Masak ayam dan kuah soto
Tuangkan air ke dalam wajan berisi bumbu. Tambahkan potongan ayam, hati ampela, garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, penyedap rasa, dan seledri. Masak selama kurang lebih 30 menit hingga ayam matang dan bumbu meresap.
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