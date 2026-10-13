Sarapan With View di Telaga Sarangan, Menikmati Pecel Magetan Hingga Sate Kelinci Menggugah Selera

JawaPos.com - Sarangan terletak di Magetan Jawa Timur. Wilayah ini terkenal dengan udara dingin dan sejuk karena berada di kaki Gunung Lawu.

Tidak perlu jauh-jauh ke Italia, Jawa Timur memiliki telaga yang kerap dikatakan mirip dengan Lake Como karena viewnya yang memikat.

Telaga Sarangan menjadi salah satu destinasi wisata favorit sekaligus tempat berburu kuliner.

Udara dingin di Sarangan membuat pengalaman menikmati berbagai hidangan terasa semakin istimewa. Salah satu kuliner yang populer di kawasan Sarangan adalah sate kelinci.

Meski terdengar cukup ekstrim bagi sebagian orang, deretan pedagang sate kelinci bisa ditemukan di sepanjang kawasan Telaga Sarangan.

Tidak hanya berfoto menikmati panorama alam, anda juga bisa mencicipi berbagai kuliner khas Sarangan.

Menikmati hidangan with view di tepi telaga menjadi pengalaman tersendiri saat anda berkunjung ke kawasan ini.

Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (12/10) berikut kuliner di Telaga Sarangan yang wajib anda coba.

Pecel Sarangan

Di sekitar telaga sarangan, anda bisa menikmati kuliner nasi pecel yang disajikan dengan beragam pilihan lauk. Seporsi pecel sarangan terdiri dari nasi, kacang rebus, wortel rebus, kol rebus, kembang turi, dan petai cina. Hidangan istimewa ini kemudian disiram dengan bumbu kacang khas berwarna merah.