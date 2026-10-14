Rekomendasi Kuliner Khas Magetan yang Wajib Dicoba, dari Ayam Panggang Gandu Sampai Jenang Cepoko

Ilustrasi ayam panggang gandu/YouTube @Melkibajaj
JawaPos.com - Magetan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur, yang terkenal dengan keindahan wisata alam serta potensi hasil pertaniannya.
Salah satu ikon wisata yang paling terkenal di Magetan adalah Telaga Sarangan. Namun, daya tarik Magetan tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada kekayaan kuliner tradisional yang menawarkan cita rasa yang khas.
Beragam hidangan di Magetan masih mempertahankan penggunaan bahan-bahan alami dan teknik memasak tradisional yang diwariskan secara turun temurun.
Hal ini memberikan pengalaman kuliner tersendiri bagi wisatawan yang ingin mencicipi kuliner lokal otentik.
Beberapa diantaranya seperti ayam panggang gandu dengan cita rasa gurih dan pedas.
Serta jenang Cepoko yang bisa anda nikmati hanya dengan seharga Rp 5.000 per porsinya.
Jika sedang berburu kuliner khas Magetan, ada sejumlah hidangan tradisional yang menarik untuk masuk dalam daftar wisata kuliner anda.
Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj Berikut kuliner khas Magetan yang bisa dicoba saat berwisata ke daerah ini.
Pelas
Pelas merupakan makanan tradisional khas Magetan yang terbuat dari kacang merah, parutan kelapa, dan aneka bumbu rempah-rempah.
Pelas biasanya dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus sampai matang. Bagi masyarakat setempat, pelas kerap dijadikan lauk pendamping nasi sekaligus sumber protein nabati yang menyehatkan.
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