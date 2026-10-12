17 Rekomendasi Nasi Goreng Enak di Malang, Porsi Jumbo tapi Harga Murah

JawaPos.com – Nasi goreng Malang menjadi kuliner favorit yang tak pernah sepi peminat, baik untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Berbagai kedai gerobakan maupun tendaan menyajikan olahan dengan cita rasa khas serta porsi yang mengenyangkan.

Menariknya, banyak kedai tersebut menawarkan porsi jumbo namun tetap dengan harga yang ramah di kantong.

Dilansir dari laman Traveloka dan gotravelly.com pada Jumat (9/10), berikut daftar nasi goreng Malang yang layak masuk agenda wisata kuliner kamu selanjutnya.

1. Nasi Goreng Kediri Cak Sugeng

Kedai ini menggunakan tungku arang alih-alih kompor gas sehingga menciptakan aroma sedap khas di setiap porsi.

Bumbu yang digunakan Cak Sugeng terasa pas berpadu dengan aroma arang yang menggugah selera makan.

Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, hanya Rp12.000 untuk porsi yang cukup banyak.

2. Nasi Goreng Pak Dji