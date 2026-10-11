5 Kuliner Khas Lombok yang Wajib Dicoba, dari Ayam Taliwang hingga Sayur Ares

JawaPos.com - Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak hanya menawarkan pantai berpasir putih dan panorama Gunung Rinjani, tetapi juga beragam kuliner khas dengan cita rasa yang kuat.
Ada lima makanan yang layak masuk daftar wisata kuliner saat berkunjung ke pulau ini, mulai dari ayam taliwang yang pedas, nasi balap puyung yang kaya lauk, hingga sayur ares yang memanfaatkan bagian dalam batang pisang muda.
Kelima hidangan tersebut memiliki karakter berbeda. Sebagian mengandalkan cabai dan rempah sebagai daya tarik utama, sementara lainnya menawarkan perpaduan tekstur dan rasa gurih dari santan.
Bagi wisatawan yang ingin mengenal Lombok lebih dekat, mencicipi makanan tradisionalnya bisa menjadi cara sederhana untuk memahami kekayaan budaya masyarakat setempat.
Berikut lima kuliner khas Lombok yang bisa kamu coba selama liburan, lengkap dengan ciri khas bahan, rasa, dan cara penyajiannya.
1. Ayam Taliwang, Ikon Kuliner Lombok dengan Cita Rasa Pedas
Ayam taliwang menjadi salah satu hidangan yang paling identik dengan Lombok. Makanan ini dikenal melalui perpaduan daging ayam yang empuk, bumbu rempah yang meresap, serta sensasi pedas yang menjadi ciri khasnya.
Bahan utamanya biasanya berupa ayam kampung muda yang dibelah dan dibumbui sebelum dipanggang atau digoreng. Bumbu yang digunakan terdiri dari cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, kencur, terasi bakar, dan sedikit gula merah.
Setelah dibumbui, ayam dimasak hingga matang dan bumbunya melekat pada permukaan daging. Jika dipanggang di atas bara api, aroma asap akan berpadu dengan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis dari bumbu.
Ayam taliwang umumnya disajikan bersama nasi putih hangat dan sambal beberuk terung. Kombinasi tersebut membuat pengalaman bersantap terasa lebih lengkap, terutama bagi pencinta makanan berbumbu kuat.
Wisatawan yang tidak terbiasa menyantap makanan pedas sebaiknya menanyakan tingkat kepedasan sebelum memesan. Setiap tempat makan bisa memiliki racikan bumbu dengan intensitas berbeda.
2. Nasi Balap Puyung, Menu Praktis dengan Sambal dan Ayam Berbumbu
Jika mencari makanan khas Lombok yang praktis untuk sarapan atau makan siang, nasi balap puyung bisa menjadi pilihan. Hidangan ini menyajikan nasi putih dengan beragam lauk bercita rasa pedas dalam satu porsi.
Ciri khasnya terletak pada suwiran ayam berbumbu yang biasanya dimasak hingga meresap, kemudian disajikan bersama sambal dan pelengkap lainnya. Beberapa sajian juga dilengkapi kentang kering atau kelapa berbumbu serta kacang kedelai goreng.
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