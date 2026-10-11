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Abdul Rahman
Minggu, 11 Oktober 2026 | 18.28 WIB

5 Kuliner di Jakarta yang Bikin Pramono Anung Ketagihan, Nomor 4 Penuh Kenangan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan saat Peluncuran Perlindungan Soasial Sektor Informal Persampahan di RDF Rorotan, Jakarta, Senin (10/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan saat Peluncuran Perlindungan Soasial Sektor Informal Persampahan di RDF Rorotan, Jakarta, Senin (10/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki sejumlah tempat kuliner favorit di Ibu Kota. Mulai dari sop kaki kambing yang gurih, sop buntut yang menggugah selera, hingga nasi goreng kambing yang menyimpan kenangan masa lalu.

Pilihan kuliner Pramono tidak hanya menggambarkan kegemarannya menyantap hidangan lezat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana makanan bisa melekat pada perjalanan hidup seseorang. 

Ada tempat yang dikenal karena cita rasa khasnya, ada pula yang menyimpan cerita sangat personal karena sejak awal Pramono datang ke Jakarta kerap menikmati makanan di sana.

Dalam daftar kuliner favoritnya, Pramono menyebut lima tempat makan yang layak masuk daftar tujuan para pencinta wisata kuliner karena rasanya nendang di lidah dan bikin ketagihan. Berikut ulasannya.

1. Sop Kaki Kambing Irwan, Blok M

Sop Kaki Kambing Irwan di kawasan Melawai, Blok M, menjadi salah satu kuliner yang disukai Pramono Anung. Hidangan ini menawarkan kelezatan sop kaki kambing yang dikenal dengan kuah gurih dan racikan bumbu rempah.

Sop kaki kambing merupakan salah satu sajian yang memiliki banyak penggemar di Jakarta ataupun di daerah-daerah lain. Perpaduan kuah berbumbu, potongan daging, dan tekstur kaki kambing menjadikannya sebagai pilihan bagi pencinta hidangan berkuah dengan cita rasa kuat.

Kawasan Blok M sendiri sudah lama dikenal sebagai salah satu tujuan kuliner di Jakarta Selatan. Selain menjadi pusat aktivitas dan tempat berkumpul, kawasan ini memiliki beragam pilihan makanan yang menarik untuk dijelajahi.

Bagi pencinta sop kaki kambing, tempat ini bisa menjadi salah satu destinasi yang patut dipertimbangkan ketika berburu kuliner di sekitar Melawai.

2. Sop Buntut Cut Meutia

Pramono juga menyebut Sop Buntut Cut Meutia sebagai salah satu tempat makan favoritnya. Ia secara khusus memuji kelezatan hidangan sop buntut yang disajikan di tempat tersebut.

Editor: Abdul Rahman
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